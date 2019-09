Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Videle a fost suspendat prin ordinul prefectului de Teleorman, dupa ce a cerut demontarea bannerelor electorale cu Viorica Dancila. Edilul Nicolae Badanoiu a declarat ca a luat legatura cu avocat și va lupta impotriva „abuzului” la care este supus. Potrivit unei note interne a Primariei…

- Primarul orasului Bumbesti-Jiu anunta ca cele 5 milioane de euro promise de guvernanti pentru retehnologizarea fabricii de armament au ajuns deja in vistieria uzinei. Constantin Bobaru spune ca asistam la un moment fara precent in istoria Uzinei Mecanice Sadu avand in vedere ca a primit…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, recent suspendat din PSD, a afirmat ca Viorica Dancila nu are calitațile necesare pentru a conduce Guvernul, chiar daca a ieșit de sub tutela lui Liviu Dragnea. Negoița a apreciat, intr-o emisiune la Digi24, ca a actuala șefa a PSD a devenit premier ”ca sa nu ințeleaga…

- Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, a inceput demersurile pentru a nu beneficia de pensia speciala. Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Codului Administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta, edilul maramuresean ar urma sa se numere printre cei care vor beneficia de aceasta sursa de venit.…

- Cristi Misaila, primarul municipiului Focsani, a pus sub semnul intrebarii rezultatul alegerilor europarlamentare. PNL a castigat detasat in Vrancea, iar PSD a fost aproape la egalitate cu USR.