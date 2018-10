Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, ii solicita primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, sa "acorde respectul cuvenit" Zilei Nationale a Romaniei si, pe 1 Decembrie, sa arboreze drapelul Romaniei pe strazile orasului, in acelasi mod in care a arborat…

- Persoanele adulte cu handicap, din județul Alba, care au certificate de incadrare in grad si tip de handicap, cu termen de valabilitate permanent, eliberate pana la data intrarii in vigoare a Hotararii de Guvern nr. 927/2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a anuntat vineri ca va folosi un logo bilingv al Centenarului Marii Uniri in antetul documentelor oficiale ale institutiei, avand, in acest sens, aprobarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Tamas Sandor a declarat, in cadrul…

- Liviu Dragnea pare sa aiba zilele numarate la șefia PSD! Mai mulți lideri de organizații au intocmit o scrisoare in care ii cer demisia, iar Dragnea a spus ca e gata sa plece.Rareș Bogdan anunța ca e circ in PSD, unde Dragnea a reușit sa convinga doar 5 filiale sa ii fie in tabara sa, dintre…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.), aduce la cunoștința celor interesați faptul ca in baza Hotararii de Guvern nr. 947/2016, a fost aprobata declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar…

- O solicitare istorica pentru Guvern și Patriarhia Romana a fost ceruta de profesorul George Coanda, primvicepresedintele filialei „Mihai Viteazul” Dambovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Acesta cere un test ADN pentru ramașițele pamantești ale voievodului intregitor martir Mihai…

- Așa cum STIRIPESURSE.RO anunța, in exclusivitate, ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) are 4 protocoale secrete cu SRI, instituția a transmis ca a incheiat patru protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), toate fiind clasificate ca secrete, iar unul dintre acestea fiind abrogat…

- "Mentionam ca protocoalele incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Serviciul Roman de Informatii se afla sub incidenta Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, a Hotararii de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate…