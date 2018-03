Stiri pe aceeasi tema

- In cinstea aniversarii a 170 de ani de la Revolutia si Lupta de Independenta din 1848-1849, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a decorat centrul orasului cu panglici de culori nationale unguresti, piata Libertatii cu drapel national unguresc, si cateva strazi cu cocarde. Institutia Prefectului…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum referitor la un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) care ar urma sa fie destinați proiectului “Cartierul pentru Justitiei”. Este, in fapt, o prelungire a proiectului ”Cantarea Romaniei”, de pe timpul lui Ceaușescu.…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Zeci de biochimisti de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani au protestat, miercuri, in fata unitatii medicale, in semn de nemultumire fata de modul de aplicare a Legii salarizarii unitare in sistemul bugetar. Ei contesta actul normativ adoptat de Guvern care prevede majorarea, de la…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU – PRIMAR – Nr. 547/CLM/2017 ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc…

- Razie la atelierele auto din Cluj. Amenzi de 18.000 lei si 3 firme inchise Polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala, in colaborare cu angajați din cadrul Ministerului Transporturilor - Registrul Auto Roman (R.A.R.) au efectuat verificari la atelierele de reparatii si dezmembari…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- Conducerea Primariei municipiului Huși a anunțat ca tinerii care au depus cereri in vederea obținerii de loturi de teren pentru construirea de locuințe in baza Legii 15/2003 iși pot completa dosarele in perioada 19 februarie – 19 martie. Eligibili sunt cei cu varsta intre 18-35 de ani. “Atribuirea terenurilor…

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DELICTELOR SILVICE In perioada 31 ianuarie – 7 februarie a.c., polițiștii vranceni au continuat activitațile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 2001 care instituie o noua procedura…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- In contextul revendicarilor salariale, conducerea A.N. „Apele Romane” face urmatoarele precizari: - in acest moment, s-a finalizat reincadrarea personalului in temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzatoare vechimii in munca și vechime in specialitate.…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Curtea Constitutionala a decis pe data de 23 ian. 2018 cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata de PNL si ICCJ privind modificarile facute de Parlament la Legea 304/2004, a organizarii judiciare. Legea 304/2004 este una dintre cele trei "legi ale justitiei", legi a caror…

- Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de membri de sindicat, face apel la politicienii romani sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala din cauza neintelegerilor din interiorul PSD. „Romanii nu sunt obligati sa deconteze razboaiele politice…

- Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca in Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 344,237 milioane lei. "Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- EXCLUSIV: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. AUDIO: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog. Realizator: În trei localitati din tara, în Otopeni, Cluj si Brasov, au aparut panouri…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- 'PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004. Exista amendamente certe care sunt adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale si a unor angajamente europene ale Romaniei in privinta acestei legi.…

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- CE Oltenia a incheiat luna aceasta un act aditional la Contractul Colectiv de Munca, in urma negocierilor cu sindicatul, arata compania intr-un comunicat de presa. "Pentru mentinerea salariului net, calculat pe baza prevederilor fiscale anterioare intrarii in vigoare a OUG nr.79/2017 pentru…