- Guvernul leton l-a destituit vineri pe Nils Usakov, liderul partidului popular Armonia, din functia de primar al Rigai, capitala Letoniei, pentru 'abatere financiara fara scrupule', fiind suspectat de utilizare necorespunzatoare de fonduri bugetare, potrivit AFP si portalului Delfi, potrivit agerpres.ro.Primar…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…

- Societatea care intentiona sa deschida un spital in Bacau a dat in judecata medicii de la care a cumparat imobilul, dupa ce a aflat ca acea cladire nu indeplineste conditiile de autorizare minime necesare pentru a functiona ca unitate spitaliceasca.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Leslie Breer, in varsta de 61 de ani, va prelua functia de director executiv al companiei Gothaer Asigurari, fiind desemnat de catre Consiliul de Administratie, dupa ce Anca Babaneata a decis sa paraseasca societatea la data 11 aprilie 2019, potrivit...

- Aplicarea ordonanței prin care se majoreaza salariul minim pe economie, iar la firmele de construcții il majoreaza la 3.000 de lei, afecteaza lucrarile publice de investiții intrucat devizul general al lucrarii crește cu circa 10,5 la suta. Șeful Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat…

- In calitate de om politic am datoria sa sesisez opinia publica si organele Statului in legatura cu diverse acte de corupție. Directorul general al TAROM Werner Wolf (originar din Brașov) risca sa arunce Romania intr-un scandal internațional din cauza actelor grave de corupție pe care le a facut cu…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunța modificari in programul transportului public local de pe raza municipiului Deva, in data de 24 ianuarie 2019. Joi, 24 ianuarie 2019, ca urmare a faptului ca aceasta zi este declarata oficial nelucratoare, autobuzele de pe traseele cu numarul:…

- In continuarea comunicatului nr. 2/VIII/3 din 05 ianuarie 2019, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: ​In temeiul prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, ale art. 7 lit. s) din Regulamentul de ordine interioara…