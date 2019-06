Primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in PNL, pana la solutionarea definitiva in instanta a dosarului in care a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.



"Am luat decizia de a ma autosuspenda din toate functiile politice pe care le detin in PNL. Insist in a-mi demonstra nevinovatia in instanta si voi uza in acest sens toate parghiile legale. Este o decizie fireasca si vreau sa multumesc colegilor liberali si prietenilor care si-au exprimat increderea si sustinerea. Din echitate si bun simt…