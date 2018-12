Stiri pe aceeasi tema

- El a fost obligat de instanta sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, in cadrul Primariei Mangalia si SC GoldTerm Mangalia sau la o alta unitate care urmeaza sa fie stabilita de Serviciul de Probatiune Constanta. Tot in acelasi dosar, fostul viceprimar Paul…

- Fostul primar al orasului Mangalia, Zanfir Iorgus, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Acesta fost deputat PDL intre 2008 si 2012, dar ulterior a trecut la PSD. Alaturi de acesta a fost condamnat si fostul viceprimar al Mangaliei, Liviu Paul Botas, tot la…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct procesului in care inculpat a fost fiul primarului din Botosani, liberalul Catalin Flutur. Cosmin, in varsta de 22 de ani, a primit 1 an de inchisoare cu suspendare prin decizie definitiva, in conditiile in care prima instanta stabilise o pedeapsa de 1 an de inchisoare…

- Mircea Rednic se misca rapid in incercarea de a redresa Dinamo, iar "cainii" sunt la un pas sa realizeze primul transfer din noua era a "Puriului". Este vorba despre Logan Bailly, portar de 32 de ani adus din Belgia, de la Royal Mouscron, pentru a-l inlocui pe veteranul Jaime Penedo.

- Iulian Vaduvan Costin, fost prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost judecat pentru luare de mita si spalare de bani. Decizia apartine Curtii de Apel Brasov nu este definitiva.

- Deputatul de Covasna Octavian Goga, ales pe listele Partidului Miscarea Populara, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de închisoare cu suspendare, scrie Realitateadecovasna.net.

- Flavius Narița, barbatul de 36 de ani, care a provocat un accident in urma caruia sotia sa, mama a patru copii, a murit,a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Alba Iulia a menținut decizia primei instanțe, Judecatoria Campeni, prin sentința din data de 20 septembrie 2018.…