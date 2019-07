Primarul orasului Marasesti, Valerica-Dorel Chitic, a fost condamnat, joi, de Judecatoria Panciu la un an si jumatate de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese in forma continuata si interzicerea dreptului de a fi ales in orice functie publica timp de trei ani. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in apel, in termen de 10 zile de la data pronuntarii.

