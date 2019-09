Mandat prelungit pentru directorul de operatiuni de la SOCEP SA

Consiliul de Supraveghere din cadrul SC SOCEP SA s a intrunit in sedinta in data de 16 august 2019, context in care au fost luate o serie de hotarari administrative, potrivit Monitorului Oficial al Romaniei. Astfel, in urma sedintei din data de 16 august, asociatii firmei,… [citeste mai departe]