Gheorghe Ifrim il interpreteaza genial pe primarul Vasile in cel mai vizionat serial de comedie al momentului, “Las Fierbinți”, difuzat la PRO TV, iar popularitatea personajului se rasfrange și in viața privata a actorului, care e strigat pe strada și prin piața “domʼ primar”. Libertatea l-a provocat la un exercițiu de imaginație pe indragitul actor: ce ar face daca ar fi pe bune, pentru un an, primarul Capitalei? Libertatea: Pentru inceput, spune-ne cum ai ajuns in serial, de la cine a venit propunerea? Gheorghe Ifrim: Am dat niște probe, inițial eram un viceprimar in serial și dupa aceea a ramas…