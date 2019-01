Stiri pe aceeasi tema

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este in viata dupa o operatie de cinci ore, dar inca nu se afla in afara oricarui pericol, au informat medicii, relateaza AFP. "Pacientul este in viata", le-a declarat jurnalistilor in jurul orelor 02.00 (01.00…

- Pawel Adamowicz, primarul orașului-port polonez Gdansk, a fost injunghiat de mai multe ori, duminica seara, in timp ce se afla pe scena la o acțiune de strangere de fonduri, scrie BBC News. Atacatorul a urcat pe scena amplasata pentru o strangere de fonduri pentru achizitionarea de echipamente medicale,…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP. Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat…

