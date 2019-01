Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a murit la o zi dupa ce fusese injunghiat pe scena, in timpul unui eveniment caritabil, relateaza BBC citat de Digi24.ro. Medicii anuntau de dimineata ca sunt extrem de rezervati in privinta sanselor de supravietuire, desi au facut eforturi extradordinare…

