Primarul din Florești, ironizat în versuri. Poezia despre activitatea în patru ani de mandat Primarul comunei Florești, Horia Petru Șulea, a fost ironizat printr-o poezie compusa de un om al locului. Oamenii localitații de langa Cluj-Napoca i-au dedicat cateva versuri, cu ocazia sarbatorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Insa, mesajul nu este unul de felicitare, ci activitatea edilului este subtil criticata. Cele cateva versuri au aparut pe rețelele de socializare și il ironizeaza subtil pe primar, potrivit monitorulcj.ro. „La mulți ani, Horia Petru Șulea! Noi va iubim, ca tine nu gasim! Din partea fanilor va dedicam aceasta poezie!” este mesajul floreștenilor, o premiera in spațiul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Textul a aparut pe rețelele de socializare și îl ironizeaza pe primar. „La mulți ani, Horia Petru Șulea! Noi va iubim, ca tine nu gasim! Din partea fanilor va dedicam aceasta poezie! Un primar În Floresti miroase-a nepasare Si-a patru ani de hibernare.…

- Un cazino din Satu Mare a fost jefuit de un individ care a amenințat angajații cu un spray lacrimogen. Jaful a avut loc duminica iar talharul a plecat cu 10.000 de lei. Polițiștii au deja un cerc de suspecți. Potrivit Politiei Satu Mare, jaful la cazino a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 06.10.…

- Luni, 15 iulie, la Kanal D se va da startul celui de-al doilea sezon al emisiunii matrimoniale Puterea Dragostei' și va fi difuzata șase zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 11:00 și 17:00, și in fiecare sambata, de la ora 15:30. Andreea Mantea va fi, din nou, pe post de Cupidon si se declara…

- De Sfinții Petru și Pavel, pe 29 iunie, Jojo a postat pe contul de socializare, un mesaj dedicat iubitului ei, Paul Ipate, care astazi iși sarbatorește ziua numelui. „Azi e ziua ta de nume iubirea mea, marea mea iubire... Sa fii sanatos și toata viața numai zambet. La mulți ani, cerul meu senin! Paul…

- Un accident grav a avut loc sambata dimineața in județul Vrancea. Un autoturism a luat foc pe E 85, la intrarea in localitatea Haret, in urma coliziunii frontale dintre doua masini, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Politistii rutieri vor stabili cauza producerii accidentului.…

- In ultimii ani, viața Oanei Zavoranu s-a schimbat total. A stat departe de scandalurile mediatice, s-a casatorit și s-a implicat in diverse proiecte de suflet. Mai nou, bruneta va reveni din aceasta toamna, in serialul „Sacrificiul”, la Antena 1. Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, posteaza primul mesaj, dupa ce a suferit o noua operație la colon. Firea a fost operata la spitatul ”Dr. Ioan Cantacuzino” și la final a explicat ca medicii din Romania sunt cu adevarat profesioniști, iar cei care i-au recomandat sa se opereze in strainatate au…