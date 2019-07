Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza in dosarul primarului din Deta, Petru Roman. Destituit din functie la cererea celor de la Agentia Nationala de Integritate, el a atacat in justitie decizia de eliberare din functie si a obtinut suspendarea ordinului Prefecturii, urmand sa fie repus pe functie. „Primarul Petru Roman a caștigat…

- Plata subventiei pentru transportul public de calatori poate fi reluata de Primaria Alba Iulia dupa ce Tribunalul Alba a suspendat procesul prin care Institutia Prefectului a contestat in contencios administrativ legalitatea a doua hotarari din 2018 prin care s-a aprobat valoarea sumelor care trebuie…

- Nicolae Rișteiu, fostul director al RAR Alba, a fost demis abuziv și trebuie repus in funcție • Decizie definitiva a Curții de Apel Alba ... The post Fostul director al RAR Alba, DEMIS ABUZIV pentru a face loc PSD-istului Nicolae Luca, ”nepotul” lui Ioan Dirzu, trebuie repus in funcție, potrivit unei…

- Dupa ce Curtea Constituționala l-a suspendat temporar din funcția de președinte pe Igor Dodon, iar interimatul sa fie asigurat de Pavel Filip, Dodon vine cu prima reacție. Astfel, dansul susține ca singura opțiune pentru cetațeni este „mobilizarea externa și interna, presiunea și rezistența dura la…

- FOTO – Arhiva Subprefectul județului Cluj, Gyorke Zoltan, care a fost repus de instanța dupa ce fusese eliberat din funcție, a pierdut procesul cu Guvernul Romaniei, decizia fiind definitiva, astfel ca va parasi Prefectura și va activa, in continuare, ca inspector guvernamental, relateaza Mediafax.…

- Subprefectul județului Cluj, Gyorke Zoltan, care a fost repus de instanța dupa ce fusese eliberat din funcție, a pierdut procesul cu Guvernul Romaniei, decizia fiind definitiva, astfel ca va parasi Prefectura și va activa, in continuare, ca inspector guvernamental, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Fostul director al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Alba, Sorin Valerian Chirila, a pierdut definitiv procesul in instanța impotriva Consiliului Județean Alba. Chirila a contestat in instanța decizia consiliului prin care in anul 2018 a fost schimbat din funcție pe…

- Procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman a fost suspendat, luni, de Instanta suprema pentru o jumatate de ora, dupa ce avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au cerut recuzarea unui judecator din complet, conform Agerpres.