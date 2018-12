Stiri pe aceeasi tema

- O prima decizie intr-un dosar civil prin care Primaria orasului Teius a contestat un raport al Curtii de Conturi, aferent activitatii din perioada 2012 – 2013, a fost pronunțata de catre Tribunalul Alba. Dosarul dateaza din anul 2014, dar a fost suspendat pe perioada in care s-a derulat procesul penal…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca a scapat de dosarul de la Directia Nationala Anticoruptie. Este vorba de o sesizare venita din partea administratorilor Complexului „Rodna“ din Targu Jiu, legat de parcarea din zona Pietei Centrale. Edilul ...

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea licentelor Microsoft. "In temeiul art. 396, alin. 5, rap. la…

- Magistratii instantei supreme l-au achitat pe fostul ministru Valerian Vreme in dosarul Microsoft, in care a fost acuzat de abuz in serviciu, insa decizia poate fi atacata de procurori. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de anulare a hotararii Agenției Naționale de Integritate, formulata de primarul comunei Lupșa, Barzan Danuț Vasile. Mai exact primarul a dorit suspendarea hotararii definitive prin care a fost declarat in conflict de interese, dupa ce și-a angajat soția, in…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 12.10.2018, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului M.A.I. cercetat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita prev. de art. 289 alin. 1 C.p. raportat la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și…

- Ilie Efteme a fost gasit vinovat de Judecatoria Braila pentru conflict de interese, dupa ce a fost acuzat de procurori ca a alimentat masinile si utilajele primariei din Silistea la o statie peco unde a fost asociat unic.

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, a declarat, duminica, pentru News.ro , ca o persoana ”certata cu legea foarte mult timp” ar fi implicata in agresarea celor doi baschetbalisti de la ACS Cuza Sport Braila. Dragomir afirma ca astfel de incidente ”nu caracterizeaza municipiul Braila, dar,…