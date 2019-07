Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost dus de urgența la spital asta dupa ce a acuzat dureri mari in zona abdomenului. Primarul se afla intr-o ședința și a acuzat o stare de rau, cei din apropiere chemand ambulanța.Citește și: ULTIMA ORA: Parlamentul a adoptat legea care extinde…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat luni, in urma comunicatului remis de Agentia Nationala de Integritate (ANI) referitor la existenta unei diferente nejustificate de 2,7 milioane lei intre averea dobandita si veniturile realizate de edil, ca suma reprezinta un imprumut…

- Primarul a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca nu a primit raportul ANI si ca a aflat din presa despre acuzatiile care i se aduc. "Am primit un mesaj din care reiese faptul ca ANI mi-a facut un raport in baza unei lucrari incepute in 17.02.2015, cu privire la o diferenta de aproximativ…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat o diferenta de 2,7 milioane de lei intre veniturile obtinute si cele declarate de primarul din Baia Mare, Catalin Chereches; primarul este suspectat de fals in declaratii, iar procurorii au fost sesizati. ANI a anuntat luni ca a constatat existenta…

- Agenția Naționala de Integritate a anunțat luni ca a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 2.741.026,318 lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre CHERECHEȘ CATALIN, Primar al municipiului Baia Mare, Județul Maramureș, in perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie…

- Noi detalii ies la iveala in cazul elevului agresiv care a fost evacuat de catre politisti din curtea liceului la care invata. Tanarul, in varsta de 15 ani, face parte din sistemul de protectie a copilului. In urma scandalului, acesta a fost internat la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca. Potrivit…

- CHIȘINAU, 29 mai – Sputnik. Ieri, în intervalul de valabilitate a Codului rosu emis de Administrația Naționala de Meteorologie din România, furtuna si grindina au produs pagube substantiale mai ales în judetele Salaj, Dolj, Maramures, Baia Mare. Bucatile de grindina au fost…

- Echipe de medici din Targu Mures si Cluj-Napoca au prelevat, in cursul dupa-amiezii de vineri, plamanii, cordul si rinichii de la un pacient in varsta de 35 de ani, aflat in moarte cerebrala in urma unui accident de circulatie, a anuntat managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, dr.…