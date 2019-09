Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 6 a anunțat o noua serie de investiții pentru modernizarea spatiilor destinate celor mici, prin modernizarea și echiparea a 16 locuri de joaca, prin Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (ADPDU) Sector 6. „Toate locurile de joaca, reabilitate in ultimii trei ani au…

- Dan Tudorache: „Camerele de supraveghere, butoanele de panica și patrulele școlare ale Poliției Locale sunt soluțiile noastre pentru securizarea zonelor din jurul unitaților de invațamant” Primaria Sectorului 1 pune la dispoziția elevilor și in anul școlar 2019/2020 programe educaționale diverse și…

- Reprezentanții Poliției Locale Campia Turzii au transmis, prin intermediul unei postari pe facebook, faptul ca doua indictoare, din zona strazii Spicului, au fost acoperite cu un plastic negru de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Putem confirma ca Joaquin Guzman este in custodia Biroului Federal al Inchisorilor la penitenciarul de maxima siguranta din Florence, Colorado", a anuntat administratia SUA a penitenciarelor. Inchisoarea in care a fost transferat "El Chapo" este cunoscuta ca fiind "Alcatrazul Muntilor Stancosi". In…

- Cine și de ce ar vrea sa inghesuie foarte multe echipamente de joaca in parcuri foarte mici? Unde copiii practic nu au loc și exista riscul sa se loveasca de obiecte sau intre ei. Cine și de ce ar vrea sa planteze copaci - foarte probabil - in imposibilitate de a trece iarna in Romania? Copaci nu se…

- Primaria Sectorului 5 inca nu a raspuns solicitarilor Libertatea, dupa ce ziarul a dezvaluit ca a locat un contract de 54 de milioane de euro pentru reamanejarea a 34 de locuri de joaca. Astfel, daca raspunsul in scris intarzie, jurnalista Libertatea Cristina Radu a mers la primaria celui mai sarac…

- Reamenajarea a 34 de locuri de joaca va fi platita de Primaria Sectorului 5 cu 255 de milioane de lei, aproape 54 de milioane de euro. Doar ca unele dintre parculețe au cateva zeci de metri patrați. Iar altele necesita investiții reduse. Cu o medie de 1,5 milioane de euro de parculeț, Primaria Sectorului…

- Șeful statului, Igor Dodon, a venit in aceasta dimineața cu un mesaj de felicitare public pentru Irina Vlah, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care a caștigat inca un mandat in funcția de bașcana a UTA Gagauzia.