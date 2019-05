Primarul Daniel Florea anunţă peste 10 mii de burse pentru elevi: Acesta este un accent real pe educaţie Edilul a explicat ca, precum in fiecare an, ele vor fi acordate in urmatorul cuantum:



- 339 de burse de performanța: 400 de lei pe luna pentru fiecare elev



- 7.560 de burse de merit: 400 de lei pe luna pentru elevii cu media 10, 250 de lei pe luna pentru elevii cu media cuprinsa intre 9.50 și 9.99, 150 de lei pe luna pentru elevii cu media cuprinsa intre 9 și 9.50, 150 de lei pentru elevii cu media intre 8.50 și 9



- burse pentru elevii cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor, concursurilor și competițiilor: 250 de lei pe luna pentru fiecare elev



