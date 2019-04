Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Focșani va continua, anul acesta, acordarea de ajutoare alimentare cu ocazia Sarbatorilor de Paște pentru familiile aflate in nevoi sociale. La prima ședința a Consiliului Local vor fi alocate 20 mii lei, din care vor fi achiziționate 400 pachete cu alimente specifice sarbatorilor pascale.…

- Consilierii PNL nu au votat, ieri, alocarea de bani pentru inceperea lucrarilor de reabilitare pentru zeci de strazi și pentru creșterea suprafeței de spațiu verde in Focșani. Proiectul de hotarare care a fost discutat la ședința extraordinara a Consiliului Local stabilea modul in care vor fi cheltuiți…

- Proiectele de investiții ale Primariei Focșani au fost prezentate, ieri, in fața focșanenilor care locuiesc in zona de nord a municipiului. Intalnirea primarului Cristi Misaila cu locuitorii Focșaniului a avut loc in sala de ședințe a Administrației Finanțelor Publice Vrancea. La intalnire au fost prezenți…

- Primaria Focșani va rezolva problema alimentarii cu gaze a cartierului Mindrești, a promis, ieri, primarul Cristi Misaila la prima dezbatere publica organizata pe marginea proiectului de buget pentru acest an. Intr-o sala neincapatoare la restaurantul din cartier, locuitorii din Mindrești i-au prezentat…

- Bugetul de stat pe 2019 a intrat în dezbaterea comisiilor parlamentare dupa ce deputații și senatorii au depus amendamentele formulate. Senatorul Ștefan Mihu, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancara și piața de capital a anunțat ca s-au reunit în ședința comisiile…

- Primarul general Gabriela Firea a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ca il invita pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere pe tema bugetului, afirmand ca acesta a taiat 180 de milioane de euro din...