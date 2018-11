Primarul Constanţei, scos la vânzare pe OLX: „Minte în campanie, e glumeţ şi harnic” Un constantean suparat l-a scos pe primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, la vanzare pe site-ul OLX. Pretul cu care acesta poate fi achizitionat este de 1 leu, scrie Adevarul.ro. „Vand primar dintr-un oras cu deschidere la Marea Neagra. Are data de expirare pana in anul: 2020. Minte in campanie, e glumet si harnic. 1 leu”, spune vanzatorul. Mai mult, constanteanul suparat a postat si cateva promisiuni ale primarului din campania electorala din 2016: „Asfaltarea tuturor strazilor pana in 2018; Realizarea primului pasaj rutier subteran bd. I.C. Bratianu – Dezrobirii; Pasarela pietonala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

