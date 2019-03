Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Botosani vrea sa investeasca in camere de luat vederi pentru supravegherea rampelor de gunoi din municipiu. Mai precis, autoritatile locale vor, cu ajutorul acestui sistem, sa-i depisteze pe toti cei care arunca gunoiul la intamplare sau depoziteaza deseuri in mod ilegal.

- Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania funcționarul anului din administrația locala. Edilul a primit premiul, joi seara, in cadrul unei gale desfașurata la București cu ocazia celei de-a opta ediții a Summitului Romanian Business Leaders. Summitul…

- Primarul din Albeni este iar in atenția presei, dupa ce a mutat biroul contabilei in holul instituției. Funcționara se plange ca este nevoita sa muceasca in condiții inumane, dupa ce a fost scoasa in frig cu tot cu dosare, iar calculatorul pe care il folosește nu este functional. Contabila primariei…

- Zilele acestea, in internet a inceput sa fie distribuit un filmuleț, mai puțin obișnuit. Subiectul filmulețului, centura și lucrarile necesare pentru fluidizarea traficului in zona Mogoșoaia. Ce este special la acest clip? Faptul ca este realizat de o instituție a statului roman, care ataca alta…

- Imagini de lumea a treia la o inmormantare intr-un sat din judetul Vaslui: cortegiul funerar a reusit cu greu sa razbata pe drumul spre cimitir, tractorul transformat in dric ramanand impotmolit. Imaginile au fost surprinse in comuna vasluiana Bunesti-Averesti, in satul Plopi, acolo unde localnicii…

- Primarul comunei Crizbav din judetul Brasov, Sorin Balasi, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) dupa ce ar fi incasat ilegal o subventie agricola in valoare de peste 800.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, de DNA.…

- Polițiștii au deschis o ancheta la Primaria din Albeni, din județul Gorj, dupa ce contabila a sunat la 112 și spus ca primarul Ionuț Stan a lovit-o. Scandalul dintre edil și contabila a fost filmat de un alt angajat al instituției, scrie Mediafax.Primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, este acuzat…

- Dupa ce instanta i-a dat castig de cauza, in recurs, Elenei Toma, fostul viceprimar al comunei Ciurea va fi repus astazi oficial in functie. De altfel, Primaria comunei i-a dat o decizie in acest sens cu trei zile inainte de sfarsitul anului trecut, insa reinstalarea va fi facuta astazi, in cadrul sedintei…