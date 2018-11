Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit astazi, intr-o conferința de presa, despre situația din comuna Lupșa, unde ALDE are 2 consilieri locali și postul de viceprimar, in persoana lui Radu Penciu. In urma unei acțiuni a Frontului Salvarii Naționale, adica PSD plus PD, Radu Penciu a fost inlaturat…

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, vineri, ca viceprimarul comunei Lupșa, Radu Penciu, a fost suspendat din funcție, insa Prefectura Alba a respins decizia. "Acum vreo luna și jumatate – doua, FSN, Alianța Frontului Salvarii Naționale, PSD plus PD au suspendat din funcție viceprimarul comunei…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul primarului comunei Braesti, Adrian Pertea care, in perioada primului mandat 2012-2016, ar fi executat simultan functia de primar si cea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bratilesti. Totodata,…

Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul primarului comunei Braești, Adrian Perțea care, in perioada primului mandat 2012-2016, ar fi executat simultan funcția de primar și cea de membru in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bratilești. Totodata,…

- Un numar de patru grupe de preșcolari din satul Araci, aparținator al comunei Valcele, vor incepe anul școlar in gradinița noua. Viceprimarul comunei Valcele, Nicolaie Cucu, a declarat ieri, pentru „Mesagerul de Covasna”, ca construcția noii cladiri a inceput in urma cu aproximativ doi ani. Aici, patru…

- Instituția Prefectului a contestat in instanța hotararea Consiliului Local din comuna Lupsa prin care a fost schimbat din functie viceprimarul ALDE al comunei, Radu Penciu. O cauza civila cu obiect anularea hotararii nr. 60/27.07.2018 a fost inregistrata la Tribunalul Alba in 21 august 2018. Instanta…

Hotararea Consiliului Local Lupsa prin care a fost schimbat din functie viceprimarul ALDE al comunei, Radu Penciu, a fost contestata in instanta de judecata si de catre Institutia Prefectului

- Un barbat in varsta de 55 de ani, a ajuns la spital cu rani grave, dupa ce a fost batut de primarul și viceprimarul comunei Harseni, apoi abandonat pe margine adrumului, deși era plin de sange. Incidentul s-a intamplat miercuri, in Margineni, acolo unde oamenii au petrecut la sarbatoarea satului. Mircea…