Ales primar al comunei Banisor in iunie 2016 la 38 de ani, Sorin Maxim (PSD) a profitat de toate oportunitatile de finantare pentru dezvoltarea comunei in care a crescut si s-a dezvoltat ca om si in care vrea sa creasca si sa ramana si copiii sai. De la fonduri guvernamentale la granturi europene, investitii de aproape 30 de milioane de lei sunt in derulare in toate satele apartinatoare comunei. Retele de apa si canalizare, modernizare drumuri, camin cultural, dispensar uman, cadastrare gratuita, iluminat public modern, After School, utilaj multifunctional, ba…