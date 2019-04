Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni din Timiș au votat vineri, intr-o ședința extraordinara, un proiect de hotarare prin care au aprobat modul de calcul și bugetele alocate primariilor (unitaților administrativ-teritoriale), cotele din impozitul pe venit și din TVA, care se aloca pentru echilibrarea bugetelor locale…

- Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a convocat Consiliul Local Ploiești in ședința extraordinara, sambata dimineața, urmand ca aleșii sa dezbata și sa supuna la vot un nou proiect de hotarare referitor la asigurarea furnizarii de agent termic in Ploiești, dupa expirarea contractului cu actualul operator,…

- Grupul de consilieri locali PSD a decis sa boicoteze ședința de marți a Consiliului Local Timișoara, acuzand modul „haotic, impulsiv și neprofesionist” de lucru al primarului Nicolae Robu. Concret, ei acuza ca au fost chemați la o ședința unde erau anunțate doar șapte puncte pe ordinea de zi, ordine…

- Dupa articolul aparut in cotidianul nostru, in data de 6 martie, „Bufet suedez, la micul dejun, pentru elevii caminiști – Soluție inedita la Colegiul „N.V.Karpen”, inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica Bacau s-au autosesizat, au mers in control acolo și… au sistat activitatea. Concret, de cateva…

- Subprefectul județului Bacau, Valentin Ivancea a condus sedinta avand ca obiect lucrarile de reparații la barajul de la Valea Uzului, realizate de Serviciul de Gospodarire a Apelor Bacau Subprefectul județului Bacau, Valentin Ivancea a condus miercuri, 13 februarie 2019, de la ora 14.00, ședința avand…

- Asociatia Elevilor din Constanta lanseaza un apel catre toti consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Constanta sa dea dovada de responsabilitate si respect fata de elevi si fata de drepturile lor si sa fie prezenti la sedinta din data de 7 februarie. AEC sustine ca "elevii au dreptul la…

- Senatorul Dragoș Benea, liderul județenei PSD, a organizat, miercuri, o conferința de presa „intempestiva”, ca reacție la gestul Primariei Iași de a nu-i invita pe parlamentarii de Bacau ai PSD-ALDE la manifestarea din Palatul Culturii. Concret, evenimentul organizat pe 23 ianuarie de Primaria Iași,…

- Directorul financiar-contabil de la Spitalul Municipal Carei se crede consilier PSD? Ec.Adriana Negrea a sustinut Bugetul de Venituri si Cheltuieli precum si folosirea excedentului de peste 2,8 milioane lei de la Spitalul Municipal asezata la masa consilierilor, in grupul PSD. Niciunul dintre directorii…