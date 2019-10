Primarul Chirica spune că Sărbătorile Iaşiului se vor desfăşura anul acesta sub semnul solidarităţii Primarul Mihai Chirica a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca editia de anul acesta a Sarbatorilor Iasiului se vor desfasura sub semnul solidaritatii, in conditiile marcarii celor 30 de ani care au trecut de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 si a necesitatii redesteptarii increderii romanilor in valorile democratiei si libertatii.



"In vederea organizarii acestei editii a Sarbatorilor Iasului, pe langa directiile si societatile noastre am avut discutii cu toti partenerii institutionali (..) Ne dorim ca organizarea sa fie impecabila. Iesenii si Iasul merita evenimente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

