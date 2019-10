Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea soselei de centura a municipiului Iasi a fost subiectul intalnirii pe care presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa a avut-o astazi cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Sorin Scarlat si cu alti reprezentanti…

- Scena politica locala s-a inflamat pe pielea ursului din padure. Dupa ani de stagnare, Guvernul a lansat, in iunie 2019, o licitatie pentru reluarea lucrarilor la centura Iasului, respect la varianta de trafic greu pe sectorul Selgros - bld. Poitiers - Trei Fantani. Valoarea contractului a fost estimata…

- Licitația pentru șoseaua de ocolire a muncipiului Zalau, publicata pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achizitii Publice (SICAP), a fost suspendata. Publicata pe platfoma de achizitii publice, in cursul lunii mai, cu valabilitate pana la finalul lunii ianuarie 2020, achizitia derulata de Compania…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat un comunicat de presa de unde aflam ca Ministerul Transporturilor a emis cea de-a doua Autorizație de Construcție necesara demararii și executarii lucrarilor de construcție de la Pasajul Domnești. ...

- ARAD. Razboiul pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva este departe de a se fi incheiat. Si, dupa cum suntem obisnuiti deja, romanii sunt cei care sufera cel mai mult. Noi, cei din Arad, nu vom ajunge degraba pe autostrada pana la Sibiu. Si asta pentru ca Ministerul Transporturilor si Compania…

- Primarul din Iasi, Mihai Chirica, sustine ca nu municipalitatea blocheaza proiectul soselei de centura a orasului, ci Ministerul Transporturilor, unde "s-a dormit" timp de trei ani, scrie news.ro.Mihai Chirica sustine, intr-un comunicat de presa, ca institutia responsabila pentru realizarea…

- Centura Iașului prin partea de sud a municipiului a fost imparțita inca de la inceput, in 2008, in patru etape de execuție. Primul obiectiv pentru traficul greu de aproape 14 km, a costat cel puțin 360 de milioane de lei. Lucrarea a fost finalizata in 2012, iar de atunci se tot bate pasul pe loc cu…

- V. S. Incepand de ieri, s-a extins “sensul giratoriu” de la ieșirea din Ploiești spre Bucov, unde a tronat o buna bucata de vreme o improvizație formata din cațiva parapeți. Daca pana ieri, la pranz, circulația in zona respectiva, aflata la intersecția dintre DN1B și Centura de Est, era relativ fluenta,…