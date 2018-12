Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 184 2013 privind imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta. Proiectul de hotarare poate fi consultat: la sediul Directiei…

- Participantii la protest sustin ca, in urma cu cateva luni, primarul Mihai Chirica le-a promis ca nu va emite nicio autorizatie pana nu se va ajunge la un consens intre dezvoltatorii care detin terenurile si locatarii din zona, insa recent municipalitatea a emis autorizatia de imprejmuire a terenului…

- Deputați, funcționari și reprezentanți ai organizațiilor societații civile s-au intrunit, astazi, la Parlament, in cadrul atelierului de lucru "Implicarea societații civile in procesul decizional. Schimb de bune practici".

- Ansamblul monumental dedicat regelui Ferdinand I Intregitorul va fi amplasat in parcul din fața Primariei, potrivit primarului Mihai Chirica. Ansamblul va fi expus in fața Palatului Roznovanu, dar in parcul central, in fața fantanii arteziene. Inalțimea ansamblului, cu tot cu statuie, va fi de aproximativ…

- Mihai Chirica a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a urmarit cu tristete ce s-a intamplat recent in Parlamentul European la discutiile privind situatia Romaniei, edilul iesean afirmand ca tara noastra trebuie sa-si respecte angajamentele luate in fata Uniunii Europene. "Romania nu-si poate…

- Liberalul Marius Bodea se crede primarul Iasului. Merge prin oras, idetifica problemele iesenilor, gaseste solutii rapide, propune proiecte indraznete pentru confortul cetatenilor, administreaza bugetul local. Toata activitatea este filmata si postata pe retelele de socializare. Practic, Facebook a…

- Dupa cum se stie,sunt aproape 6 luni, de cand clubul din dealul Copoului,este condus de un investitor privat.Modelul de business aplicat ,pare ca incepe sa dea roade,rezultatele apar si clubul pare stabilizat financiar. Banii sunt un factor important in orice domeniu de business,iar ce se intampla la…

- Intentia municipalitatii este, potrivit primarului Mihai Chirica, sa fie accesate fonduri europene pentru refacerea zonei ce are o suprafata de aproape 30.000 mp. „Vrem sa pastram destinatia de tabara scolara. Am cerut sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului pentru a o prelua si sa facem un…