- Liderul PSD Iasi Maricel Popa sustine ca primarul Mihai Chirica si-a luat concediu doar ca sa-l salveze pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, care si-a pierdut mandatul de consilier, seful PSD transmitandu-i edilului de Iasi mesajul "Mihaita, hai sa facem treaba pentru Iasi!", informeaza news.ro.

- Viceprimarul Iasiului nu se da batut si iese la atac, dupa ce a fost exclus din PSD si si-a pierdut si functia de consilier! Gabriel Harabagiu a dat in judecata din nou Partidul Social-Democrat (PSD), transmite MEDIAFAX.Citeste si: Arestarea lui Puigdemont nu ramane fara ECOU: Incidente VIOLENTE,…

- Noul presedinte executiv al Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat este Marius Ostaficiuc. Decizia a fost luata in biroul permanent judetean al partidului ca urmare a excluderii din formatiune a primarului Mihai Chirica si a vice-primarului Gabriel Harabagiu. Presedintele Organizatiei…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare. Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul…

- Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel…

- Conducerea PSD, reunita aseara in sedinta Comitetului Executiv (CEx), a votat in unanimitate rezolutia privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Alaturi de edil, au fost dati afara din PSD fostul deputat Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Pentru ultimul, decizia de excludere echivaleaza…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a fost exclus din Partidul Social Democrat, cu 18 voturi din cele 23 ale membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi. Alaturi de acesta, au fost exclusi din randul social-democratilor si viceprimarul Gabriel Harabagiu si fostul deputat Sorin Iacoban. Comitetul Executiv…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, spune ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, fiind exclus din partid din cauza „autosuficientei” care l-a „ingropat” politic. Gheorghe Nichita a scris, pe Facebook, ca atat Mihai Chirica, cat…

- Presedintele filialei judetene a PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- UPDATE Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat vineri…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia au…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . Sedinta BPJ al PSD Iasi a avut…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi au votat astazi excluderea din PSD a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, informeaza Antena3.ro. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iasi a propus sanctionarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii…

- Conducerea organizatiei judetene a PSD Iasi se va reuni astazi pentru a dezbate situatia din partid a lui Mihai Chirica si a apropiatilor sai. Initial, sedinta Biroului Permanent Judetean (BPJ) ar fi urmat sa aiba loc ieri, dar a fost amanata. O decizie finala in privinta excluderii lui Mihai Chirica,…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Comitetul Executiv Municipal al PSD Iasi se reuneste in aceasta dupa-amiaza in sedinta. Potrivit unor surse din PSD, scopul intalnirii este de a dezbate sanctiunile disciplinare recomandate de Comisia de Etica a PSD in cazul celor cinci lideri ai organizatiei municipale: Mihai Chirica, Gabriel Harabagiu,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- La Iasi, trei politicieni sunt pe lista: Mihai Chirica, Gabriel Harabagiu (viceprimar) si Sorin Iacoban (fost deputat). In timp ce Harabagiu este vazut drept „mana dreapta" a primarului, Iacoban conduce de facto organizatia municipala a PSD Iasi. Aceeasi organizatie care, in ianuarie, a emis un comunicat…

- Comisia de etica a PSD Iasi a decis excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia urmeaza sa fie supusa votului Biroului Permanent Judetean intr-o sedinta programata joia aceasta. Sun sanse infime sa se revina asupra…

- Europarlamentarul a transmis ca a fost anunțat de colegi din PSD Iași ca ”s-a constituit un pluton de execuție”, comandat de Liviu Dragnea, impotriva lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, Gabriel Harabagiu, viceprimar și Sorin Iacoban, fost deputat și președinte al PSD Iași. „Ma suna colegi…

