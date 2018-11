Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, primarul Iasului, Mihai Chirica a stat de vorba la Radio Romania Iasi cu Adina Suhan la Tema Zilei. Principalul subiect: Bilant administrativ 2018 si perspective pentru 2019. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/22-nov-9-si-10.mp3

- Primaul municipiul Iași, Mihai Chirica susține ca a facut demersurile ii ceea ce privește noua Sala Polivalenta a Iașului. Edilul a anunțat ca Viitoarea Sala Polivalenta va avea o capacitate de 16 mii de locuri, iar studiul de fezabilitate este finalizat, mai trebuie doar avizul Consiliului Județean…

- Iesenii ar putea fi chemati sa-si exprime optiunea la un nou referendum. Primarul Mihai Chirica a anuntat, zilele trecute, intentia de a declansa o astfel de procedura pe tema masinilor poluante. Ideea edilului-sef al Iasului a venit a doua zi dupa ce si in Capitala a fost propus un referendum cu acelasi…

- Primarul Mihai Chirica a criticat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, modul in care reprezentantii guvernului au organizat vizita unor jurnalisti straini la Iasi si le-a lansat acestora invitatia publica de a reveni in oras pentru a le arata ca atat autoritatile, cat si cetatenii sunt ‘gazde…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat marti ca va propune in sedinta Consiliului Local Municipal Iasi ca presedintelui Societatii Romane de Pediatrie, profesorul universitar Marin Burlea, supranumit "ingerul copiilor", sa-i fie conferit titlul de "cetatean de onoare". "Avem in deschiderea ordinii…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o „presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. „Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- Primarul Mihai Chirica a facut ieri o trecere in revista a investitiilor actuale si viitoare in modernizarea gradinitelor si creselor din Iasi. Printre altele, edilul-sef al Iasului a mentionat ca municipalitatea nu va muta gradinita „Motoc" din Tudor Neculai, chiar daca va fi pusa in functiune gradinita…

- Primarul Mihai Chirica a dat ieri asigurari ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, pentru definirea casatoriei ca o uniune intre un barbat si o femeie, se va desfasura la Iasi fara probleme de organizare. Seful din Palatul Roznovanu a mentionat ca Autoritatea Electorala Permanenta a luat deja…