Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnalisti, intr-o conferinta de presa, despre o posibila inscriere a primarului Mihai Chirica in PNL, liderul filialei municipale a liberalilor, deputatul Marius Bodea, a afirmat ca s-au vazut multe in politica, dar "asta ar fi prea mult". "PNL Iasi nu este Cosa Nostra. Aici nu are loc,…

- Astazi, in cadrul ultimei sedinte ordinare a Consiliul Local al Municipiului Iasi din anul 2018, primarul Mihai Chirica a oferit Ordinul Centenar unui baietel care s-a nascut pe 1 decembrie la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi. „In An Centenar, am reusit sa organizam multe evenimente dedicate efortului…

- In acelasi timp, strecurarea „apoliticului" si „tehnocratului" Mihai Chirica in Asociatia „Moldova se dezvolta" trebuie inteleasa prin prisma faptului ca Iasul, indiferent de numele celui care ocupa azi functia de primar, are nevoie sa fie la masa deciziilor care se iau acum. Totodata, Asociatia „Moldova…

- Antrenorul echipei FC Politehnica Iasi, Flavius Stoican, a primit un cadou din partea primarului Mihai Chirica chiar inaintea debutului partidei cu FCSB. Antrenorul isi sarbatorise aniversarea cu o zi inainte, sambata, pe 24 noiembrie, iar edilul Iasului a vrut sa ii faca o surpriza de fata cu toti…

- Antrenorul formatiei saudite Al Shabab, Marius Sumudica, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca a primit o oferta de a prelua echipa de fotbal CFR Cluj, dar a precizat ca a refuzat pentru moment. "Am avut niste discutii cu domnul Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil…

- Federatia Romana de Fotbal continua sa implementeze noi proiecte, menite a dezvolta activitatea fotbalistica din tara. Ultima initiativa a FRF este adresarea proiectului "Impreuna suntem fotbal" si spre copiii de gradinita. Anuntarea initiativei va avea loc, in premiera pe plan national, astazi, la…

- "Nu incercam sa forțam legea, nu este misiunea mea ca primar sa fiu primul care da tonul dezordinii. O sa verificam cu atenție ce s-a intamplat, de ce pe locația in care se trage de 25 de ani, deodata nu se mai poate, pe o lege care funcționeaza din 1995. E cusuta cu puțina ața roșie toata povestea…

- Jurnaliștii flamanzi dezvaluie ca Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, a primit o oferta de la Gent, care voia sa-l inlocuiasca pe Yves Vanderhaeghe. Loți a refuzat. Clubul sau nici n-a vrut sa auda de o desparțire. ...