- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la...

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, da in judecata PSD. Edilul a decis sa acționeze in instanța organizația județeana, dar și pe cea naționala a Partidului Social Democrat pe motiv ca nu a fost informat despre deciziile Comitetului Executiv. Chirica susține ca astfel i-a fost incalcat dreptul la aparare.…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, respinge cu fermitate articolul publicat de stiripesurse.ro conform caruia PSD se pregatește sa paraseasca Partidul Socialiștilor Europeni. Ministrul delegat pentru afaceri europene afirma ca: "Partidul Social Democrat…

- Comitetul Executiv al CIO a decis, duminica, sa nu ridice suspendarea Comitetului Olimpic Rus pentru ceremonia de inchidere a JO de la Pyeongchang, astfel ca sportivii rusi nu vor putea defila sub propriul drapel, informeaza news.ro.“CIO ar fi luat in calcul ridicarea suspendarii, deoarece…

- Membrii Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit ieri la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul Extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, declara saptamana…

- Organizația județeana a PSD Constanța, condusa de Felix Stroe, transmite catre centru mesajul de sprijin necondiționat pentru președintele partidului Liviu Dragnea la congresul din luna martie, deși congresul nu va avea rolul sa il reconfirme in funcție. Scopul congresului va fi, de fapt, adoptarea…

- Edilul Iasiului a facut primele declaratii dupa ce Comitetul Executiv al PSD a votat excluderea definitiva din partid atat a sa, cat si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban.

- Partidul Social Democrat din Germania trece printr-o perioada extrem de agitata, marcata de dispute interne, care au aparut in special dupa ce liderii formatiunii au ajuns la un acord cu blocul conservator al Angelei Merkel in vederea formarii unui guvern de coalitie. In aceste conditii, marti seara,…

- Maricel Popa, presedintele filialei judetene a PSD Iasi, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul sedintei…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Organizația județeana a PSD Constanța pare sa treaca printr-o perioada de incertitudini politice dupa ce a trecut prin dușul rece al remanierii guvernului Mihai Tudose, toți cei trei miniștri constanțeni fiind inlocuiți in noul Executiv condus de Viorica Dancila. Deși Constanța a fost perceputa ca facand…

- Biroul Permanent Judetean si Comitetul Executiv al organizatiei Iasi a Partidului Social Democrat (PSD) va discuta, cel mai probabil saptamana viitoare, propunerea de excludere din partid a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica. Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat…

- "Comisia de etica zice ca daca iți exprimi gandurile deschis, ai zburat din partid. Nu ne intereseaza cine ce pe cine a susținut, dar credem ca este un semn sanatos sa poți sa faci o opinie diferita fața de "șef", sa nu te oblige cineva sa faci doar ce se zice de la centru. La PSD,…

- Codrin Ștefanescu a confirmat vineri seara informațiile pe surse publicate de site-ul DC News, mai exact, un dialog tensionat ajuns pana la amenințari grele intre secretarul general-adjunct al PSD și șeful PSD, Liviu Dragnea. Motivul?- Decizia numirii ministrilor in viitorul Guvern i-a adus in contradictoriu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- O familie din SUA are nu mai puțin de 14 urși în curtea casei și nu poate renunța la ei fiindca îi are de când erau pui. În curtea familiei Welde și-au gasit loc tot felul de specii de urși, care provin din trei generații: grizzly, urși negri și chiar și urși…

- Judecatoria Municipiului Chișinau și Curtea de Apel Chișinau au dat ciștig de cauza beneficiarilor de pensii din regiunea transnistreana, ale caror drepturi au fost aparate de avocații Promo-LEX care au contestat deciziile Casei Naționale de Asigurari Sociale (CNAS), noteaza NOI.md. Mai exact, CNAS…

- Autor: Adrian NASTASE In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru. Nu pentru ca s-ar supara Ionuț Matei sau…

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- „Orice premier va numi PSD-ul – și accentuez orice premier va numi PSD-ul – cu excepția lui Liviu Dragnea, care legal nu poate sa fie premier, nu face decat sa deschida piața pariurilor, cat va rezista. (...) USR va susține orice varianta prin PSD ajunge in opoziție”, a spus Barna. „Orice…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Tensiunile dintre membri PSD scot in evidenta taberele din cadrul partidului. Se pare ca pesedistii vasluieni sunt alaturi de Liviu Dragnea, in ciuda declaratiilor din ultimul timp. Acest lucru a iesit in evidenta in cadrul sedintei CEx a Partidului Social Democrat, unde presedintele PSD Vaslui, Dumitru…

- Miscare de ultima ora in Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la Partidul Social Democrat (PSD). Romania TV anunta ca sedinta social democratilor a inceput cu 30 de minute intarziere. Motivul a fost unul extrem de important.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Niculae Badalau a spus ca și-ar dori ca Mihai Tudose sa ramana premier. "Vom face ce le-am promis romanilor. Sa le facem viața mai buna. Acest Guvern se va numi și va ramane al Partidului Social Democrat. Eu sper ca Mihai Tudose sa ramana premier, nu vad alta soluție. Daca se va forța demiterea…

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va ramane Mihai Tudose in fruntea Guvernului Romaniei sau…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…

- Un proiect UDMR privind inființarea Liceului Romano-Catolic din Tirgu-Mureș, la vot in Parlament. Deputatul PMP Robert Turcescu, membru in comisia de invațamant, acuza faptul ca ”trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi”, prin adoptarea proiectului UDMR, in schimbul susținerii la votul final, la Senat,…

- Cei doi reprezentanți ai Partidului Social Democrat care urmau sa participe la Washington, la Forumul Transatlantic NATO, au fost blocați in ultima clipa, la București, de Liviu Dragnea, pentru a asigura cvorumul la votul legilor justiției in Parlament, susține deputatul PNL de Timiș, Pavel Popescu.…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii decembrie, 3.254.095, 89 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Partidul Social Democrat a anuntat ca suspenda actiunile politice impotriva ”statului paralel” și de susținere a președintelui Liviu Dragnea programate pentru perioada urmatoare. De asemenea, mișcarea #Rezist a anunțat ca va amana protestele din fiecare duminica. Motivul: decesul Regelui Mihai. “In…

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatata a Regelui Mihai, anunta, vineri, Casa Regala. Aceasta mai precizeaza ca joi seara principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a...