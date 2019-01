Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Minea, primarul comunei Chiajna si omul care controleaza echipa de fotbal Concordia Chiajna, a avut, luni, un mesaj direct pentru Viorica Dancila si Klaus Iohannis, cerandu-le celor doi sa oblige consiliile locale sa ofere bani pentru sport.

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a raspuns prin intermediul unei scrisori publice criticilor venite din partea oamenilor de fotbal in legatura cu conditiile de disputare a partidelor din Liga I, afirmand ca el a propus in urma cu cateva luni un sistem cu doar 12 echipe, pentru…

- Naționala de handbal feminin a României s-a calificat dupa 8 ani în semifinalele Campionatului European din Franța, de pe locul al doilea în grupa a II-a principala, și va întâlni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. România va trebui sa se…

- Nationala de fotbal a Romaniei va debuta contra Suediei, in deplasare, pe 23 martie 2019, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, potrivit programului publicat pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a hotarat, joi, ca in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie, la toate meciurile din cadrul competitiilor organizate de Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal, inaintea fluierului de start sa fie intonat imnul de stat al Romaniei,…

- Partida FC Voluntari – Concordia Chiajna, 4-0, este suspecta de blat, crede Cornel Dinu. Gazdele au bifat, astfel, prima victorie din actuala stagiune a Ligii 1 Betano, iar fostului international i se pare ciudat cum a reusit Voluntariul sa castige de o asemenea maniera.

- Presedinta Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovici, care s-a remarcat in aceasta vara in lumea intreaga prin felul in care si-a sustinut echipa nationala la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, este in centrul unei campanii de stiri false pe Facebook, dar in sens pozitiv, noteaza Liberation.

- Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat trei etape pe directorul sportiv al Politehnicii Iasi, Tibor Selymes, dupa meciul cu FC Viitorul, din etapa a 11-a a Ligii 1 Betano. Totodata, oficialul din Copou a