- Social-democrații gorjeni regret faptul ca edilul din Samarinești, Marian Ardeiu a pierdut mandatul de primar al localitații. Marian Ardeiu. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate, care a stabilit ca Ardeiu a fost in acelasi timp si primar, si fermier. Liderii…

- “La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea perioada. O sa fac o conferinta de presa pe tema asta. Stiu ca sunt unii care sunt foarte suparati. De exemplu, avem o organigrama acum, in care taiem peste o suta…

- Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a anuntat luni ca, in baza unei noi organigrame, urmeaza sa fie taiate peste o suta de posturi din Primaria sectorului 3. 'La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea…

- Cluj Napoca va fi primul oras din Romania care va avea un functionar public virtual. Acesta se va numi Antonia. Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, a anuntat ca functionarul public virtual va fi functional incepand cu 15 aprilie. "Va dirija cererile online ale cetatenilor, in prima…

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare pe Facebook “prietenilor social-democrati“, afirmand ca excluderea sa din PSD este “doar un episod sinistru din filmul care prezinta un partid mare, dar care si-a pierdut busola, valorile si increderea in oameni“. "Faptul…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Emil Boc a fost surprins dand zapada in centrul Clujului. Primarul orașului fusese taxat de PSD Cluj pentru modul in care au fost deszapezite drumurile, așa ca a pus mana personal pe lopata. Emil Boc, primarul din Cluj, a fost surprins la deszapezit in centrul orasului, sambata la pranz. Un clujean…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii pe Facebook, referitoare la caciula purtata miercuri in Piata Constitutiei atunci cand a vorbit despre deszapezire. Edilul a subliniat ca aceasta a fost luata de la o taraba de langa partia Sorica din Azuga, pe mai putin de 20 de euro.

- Zeci de proprietari care detin in centrul Galatiului cladiri si terenuri lasate in paragina vor fi supraimpozitati cu 500%, a declarat, vineri, primarul Ionut Pucheanu. Potrivit sursei citate, sunt vizate imobilele si terenurile din arealul strazilor Cuza, Mihai Bravu, Domneasca, Basarabiei,…

- Casa pentru ”U”. Baza sportiva visata de Sabau se face in Becaș Ioan Ovidiu Sabau cauta, din 2016, sa puna la dispoziția fotbaliștilor de toate varstele de la Universitatea o baza sportiva. Vestea cea buna este ca se face și va fi ridicata de Primarie. Nu e la Salicea, nici în Iris, ci în…

- Cetațenii comunei Stejari și-au ales in fruntea comunitații un semidoct. Robert Ionuț Paiuși ține cu tot dinadinsul sa se faca de cacao, așa ca mesajele pe care le posteaza pe facebook sunt pline de greșeli de care și un puști de clasa a II-a s-ar rușina. Primarul comunei Stejari,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj însotit de un video în care interpreteaza un cântec la chitara, pornind de la versurile lui Nicolae Labis. Edilul spune ca dedica melodia &"haterilor“ sai.

- Doru Crișan, primarul comunei Prundu Bargaului, a invitat cetațenii sa vina cu idei pentru bugetarea pe anul 2018. Propunerile cetațenilor au fost discutate in ședința consiliului local, iar primarul le-a raspuns acum tot pe Facebook.

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) intentioneaza sa modernizeze statiile de autobuz si refugiile de tramvai, urmand sa fie inlocuite toate cabinele in care se vand tichete cu aparate electronice. „Statiile de autobuz arata deplorabil.…

- Construirea unui nou centru de transfuzii in Capitala costa aproximativ 3,5 milioane euro, iar banii pentru lucrari ar putea fi obținuți din fonduri europene sau de la Banca Mondiala, anunța luni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am fost ieri (duminica N.R.) la Centrul de Transfuzii Bucuresti si…

- Primarul comunei Florești, a explicat într-o postare live, ca centura de sud a localitații ar outea fi terminata pâna la finele anului, daca firma de construcții lucreaza. ”Suntem pe aliniamentul centurii de Sud a comunei Florești. Se lucreaza la…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a facut, in cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, o serie de precizari referitoare la bugetul municipiului așa cum a fost conceput pentru anul in curs. Edilul a menționat faptul ca este regretabil ca unii au ințeles, spre exemplu, faptul ca “funcționarea”…

- Reabilitarea Casei de Cultura: PSD nu a caștigat la loto pentru ca nu a jucat :) PSD a cerut bani pentru reparații la un obiectiv care aparține Primariei, Casa de Cultura a Studenților. Primarul Emil Boc a surprins, la ultima ședința de Consiliu Local, când a anunțat ca va include în…

- Dupa ce ieri, Doina Bascovului a bifat calificarea in semifinalele competitiei „Duelul Ansamblurilor”, astazi vor fi alte emotii pentru argeseni. De data aceasta Doina Carcinovului va incerca sa se califice intre primele sase ansambluri din aceasta competitie. Argesenii se vor duela cu un ansamblu…

- Potrivit proiectului de hotarâre care va fi dezbatut luni în ședința de Consiliu Local, vor mai beneficia de plata chiriei persoanele singure/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune sociala. “În strategia de dezvoltare…

- Primarul comunei Albeni din Gorj a ridicat calculatoarele a 2 angajate, pentru a vedea daca intra pe retele de socializare. ”Am gasit ca 4-5 ore din programul de lucru stateau pe Facebook. Si-a luat masina si se uita cum se parcheaza, cum se franeaza”, spune edilul. Prefectura verifica situatia.

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei unde ar fi trebuit sa dea explicații privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Mai multi lideri PSD Iasi i-au reproșat lui Mihai Chirica faptul ca in luna ianuarie, filiala municipala, controlata de primarul de Iasi, si-a…

- Nicolae Robu a scris pe Facebook despre intalnirea de luni seara, care a durat aproape cinci ore, pe care o catalogheaza drept una reușita. „Da, in opinia mea, intalnirea a fost o reușita și imi doresc ca astfel de intalniri, pe tematici diverse, sa avem cat mai multe in orașul nostru.…

- Primarul comunei Sirna, Valerica Sandu, nu se afla pentru prima oara in vizorul presei. Edilul este recunoscut pentru capacitatile sale "manageriale", atunci cand vine vorba de contractele pe bani publici directionate catre firme de partid sau chiar societati detinute personal ori de membri ai familiei.…

- Administratorul public al comunei Turnu Ruieni, arhitecta Dana Sandor, a fost concediata printr-o decizie a edilului, chiar prima luata de Maralescu in 2018. Mai precis in 3 ianuarie. Decizia primarului a revoltat-o pe Dana Sandor, care și-a exprimat naduful printr-o postare pe Facebook:…

- L-am sunat pe Nicolae Barbu (52 de ani) dupa ce el a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj in care le cere giurgiuvenilor sa isi descrie "experientele personale, pozitive sau negative" si sa vina cu sugestii pentru schimbarea in bine a institutiilor publice. "Am vazut un exemplu pozitiv la spitalul…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Situație inedita la Primaria comunei doljene Salcuța. Viceprimarul comunei a fost condamnat la un an și patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a postat pe facebook un filmuleț in care tragea cu o arma de vanatoare, deși nu ...

- Primarul din Roman, Lucian Micu, a raspuns pe Facebook acuzațiilor ce i-au fost aduse de fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu. Edilul a negat faptul ca finanțat drumul spre București al unor cetațeni și a precizat ca s-a obișnuit ca PSD sa acopere adevarul cu minciuni. Lucian Micu, primarul…

- Un anunt de licitatie pentru vanzarea unui teren din centrul orasului Santana a atras administratiei locale numeroase critici din partea localnicilor. Totul a pornit de la postarea pe Facebook a consilierului local Irina Rus (PSD), care il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate…

- Gabi Serbanoiu a castigat in vara anului 2016 mandatul de primar al comunei Stalpeni. Acesta a reusit sa duca la bun sfarsit cateva dintre obiectivele propuse, dar spune ca nu se va opri din muncit nici in acest an 2018. Mai mult, am stat de vorba cu edilul, ieri, asta dupa ce tocmai venea de la…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- „Nu am fost ajutat 17 ani, nu se va schimba nimic in al 18-lea ” Ion Dumitrache este edilul comunei Poiana Lacului, un primar iubit si respectat de catre toti localnicii. Sub conducerea sa, comuna s-a transformat si arata pe zi ce trece tot mai bine, asta chiar daca, asa cum spune edilul,…

- Ion Boncoi este edilul localitatii Valea Mare Pravat, una care se afla in plina transformare sub conducerea acestuia. Primarul a stat de vorba cu redactorii cotidianului nostru si ne-a vorbit despre principalele realizari ale anului ce tocmai s-a incheiat, dar si despre ce isi doreste de la acest…

- Un controversat primar PSD a fost pradat sambata dupa-masa de hoti. Potrivit unor surse din Politie, primarul a ramas fara mai multe bijuterii si ceasuri. Primarul sustine ca hotii i-au furat doar ceasuri. Edilul s-a laudat pe Facebook cu poze in care apare cu un lant de aur la gat si cu un ceas de…

- Primarul comunei Baișoara, Minodora Luca, a decedat in aceasta seara, la locuința sa, dupa ce a avut probleme de sanatate, pe care insa nu le afișa. In urma cu cateva zile, inainte de sarbatori, se bucura printr-o postare pe Facebook ca s-a reintalnit cu fiica sa și cu un unchi, venit și el de departe.…

- • Veștile sunt proaste și pentru cei care raman Masura drastica anunțata la Primaria municipiului Deva, din județul Hunedoara. Edilul-șef Florin Oancea a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca 150 din cei peste 800 de angajați vor fi concediați, in cel mai scurt timp. Acesta…

- Primarul pesedist din Cavnic – Vladimir Petruț (fost PPDD) – se plange, pe Facebook, ca cineva i-a folosit calculatorul personal și a varsat apa pe parchet, deși biroul sau din primarie a fost inchis zile in șir, iar angajații nu au mai intrat in instituție din ajunul Anului Nou.

- Primaria comunei Dumitrești organizeaza la inceput de 2018 tradiționalul bal popular care are loc an de an in satul Lastuni. Sunt așteptate seara, pe 1 ianuarie, la petrecerea de Sfantul Vasile, peste 300 de persoane. Se va canta, dansa și totul va fi foarte bine organizat incat toți…

- Brian Filimon, primarul comunei Maureni din Caras-Severin, isi indeamna concetatenii sa protesteze impotriva companiei Enel. Motivul nemultumirilor este legat de intreruperile dese ale curentului pe care trebuie sa le suporte locuitorii comunei.

- ”Pana cand va mai trebui sa suportam astfel de situații? Cata rabdare sa aiba și populația cu noi? Cat de gros sa avem obrazul sa le mai cerem oamenilor increderea peste trei ani?” Primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a avut o reacție dura fața de modul in care consilierii locali ai PSD…

- Edilul comunei Bradu, Dan Stroe a venit cu o noua veste excelenta pentru locuitorii comunei, pentru oamenii ce l-au ales. Acesta a anuntat ca pe data de 29 decembrie va avea loc la sediul Primariei o licitatie deschisa privind desemnarea viitorului operator de transport care va presta curse de transport…