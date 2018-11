Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca SILOCHI STEFAN, Primar al orasului Targu Ocna, Judetul Bacau, s-a aflat in stare de incompatibilitate in mandatul 2012 – 2016, intrucat a exercitat simultan functia de primar si calitatea de titular in cadrul „Silochi Stefan Intreprindere Individuala”,…

- Presedintele Sindicatului Politistilor Europeni EUROPOL, politistul satmarean Cosmin Andreica, a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). Reactia politistului nu a intarziat sa apara. Pe data de 12 august 2013, ANI a anuntat ca a constatat faptul ca Cosmin Andreica se afla in stare…

- Alegeri anticipate in comuna Crangeni! Iulian Lica, primarul comunei, a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate, prin care a fost declarat incompatibil. Decizia este una definitiva. Prefectul județului Teleorman, Florinel Dumitrescu trebuie sa semneze ordinul de incetare al mandatului de…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins actiunea civila a primarului orasului Teius, Mirel Halalai, initiata in contradictoriu cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) si care a avut la baza raportul emis in 2015 privind existenta unui posibil conflict de interese.

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica (PSD), a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI l-a gasit in 2016 in conflict de interese pe primarul Pitestiului, insa acesta a constatat in instanta raportul inspectorilor de integritate.

- Danuț Barzan, primarul comunei Lupșa, a pierdut la Inalta Curte de Casație și Justiție procesul prin care contesta un raport al Agenției Naționale de Integritate din anul 2015. Barsan a fost trimis in judecata pentru confilict de interese dupa ce și-a angajat la primaria pe un post de referent. In 2016…

- Primarul comunei Lupșa, Danuț Barzan (PSD), a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate, din noiembrie 2015. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins in 17 septembrie 2018 recursul primarului, astfel incat acesta ar urma sa iși piarda mandatul.…

- Viceprimarul comunei Feldru, Toader Besuti, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza ar fi votat o hotarare de consiliu local adoptata in mandatul trecut, care viza asociatiile de crescatori de animale. La acel moment Besuti detinea, pe…