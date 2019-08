Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca in cadrul PMB se va inființa un birou special pentru romanii care muncesc in strainatate, ca atunci cand vin in vizita in țara sa-și rezolve diferite probleme administrative.„Am decis inființarea unei structuri care sa…

- Camera superioara a parlamentului de la Praga il acuza pe seful statului de incalcarea a opt prevederi constitutionale, printre care declaratii care contravin politicii externe oficiale a tarii. Din cei 75 de senatori cehi prezenti miercuri seara la vot, 48 au votat in favoarea inceperii demersurilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunțat la B1 ca va susține candidatul PSD la prezidențiale, chiar daca nu ea va fi cea aleasa de catre colegii sai. Firea spune ca nu va pleca din PSD."ALDE iși menține aceasta idee lansata public de a-l susține pe Calin Popescu Tariceanu, cel…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele a explicat totul despre situația in care se afla Gabriela Firea! Soția lui, actualul edil al Capitalei nu traverseaza cea mai buna perioada. Cu toate acestea, Firea ar vra sa țina ascunsa starea ei de sanatate. „Inainte sa plec de acasa Gabi m-a rugat sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ajuns marti, la Palatul Parlamentului, la grupul parlamentar al PSD, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila. Ea a spus ca este simplu membru al partidului, dar a avut discutii cu prim-ministrul si au stabilit sa aiba o intalnire…

- Gabriela Firea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce președintele PSD a nominalizat-o ca posibil prezidențiabil. Primarul general al Capitalei spune ca nu și-a dorit preluarea conducerii partidului sau sa devina candidat pentru Cotroceni, iar PSD trebuie sa recapete increderea

- Marian Dima, Eli Toma O delegație a Liceului Honore-D’Estienne-D’Orves, din Carquefou – Franța, localitate cu 20.000 de locuitori de langa Nantes, condusa de directoarea Carmen Petre, profesoara de biologie, se afla in aceasta saptamana la Ploiești, pentru un schimb de experiența cu Colegiul Național…