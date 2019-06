Primarul Capitalei, Gabriela Firea, trei ani de mandat: companii municipale ilegale, falimentul RADET, achizitii de mijloace de transport, piste de biciclete pe hartie

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, dezvaluie ce a discutat cu premieru Viorica Dancila, astazi, dupa ședința PSD.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile "Am discutat despre problemele pe care le avem cu banii dupa taierile de…

- Dupa o perioada de razboi total, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ingropat securea razboiului cu cei de la Guvern, iar acest lucru se vede in proiectele demarate in Capitala. Gabriela Firea a semnat proiecte de 300 de milioane de euro pentru achiziția a 430 de mijloace de transport in comun.Citește…

- Guvernul discuta in sedinta de azi un proiect de hotarare pentru realizarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti, potrivit ordinii de zi a sedintei facute publice de biroul de presa. Gabriela Firea, primarul...

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care prevede amenajarea de piste de biciclete pe 21 de strazi din Bucuresti, cu o lungime de 48 de kilometri. Valoarea investitiei este de 44,5 milioane de lei.Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, la propunerea…

- Dupa mai bine de doi ani de procese, judecatorii Tribunalului Bucuresti au pronuntat, miercuri, falimentul RADET, au declarat pentru Ziare.com surse din sistem. RADET - regia detinuta de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si care distribuie, in Capitala, agentul termic produs de ELCEN -…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu liderii celor cinci grupuri politice din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe tema companiilor municipale. In cadrul intalnirii a fost...

- In urma materialelor de presa in care sunt citate declarații ale administratorului special al ELCEN cu privire la situația RADET, Primaria Capitalei face urmatoarele: PRECIZARI Distribuția apei calde, de la RADET catre populație, nu este afectata de actuala situație juridica a regiei Primaria Capitalei…

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a anuntat marti ca partidul a depus o sesizare la Comisia Europeana privind ajutorul de stat ilegal acordat de Gabriela Firea catre companiile municipale. La mijlocul lunii februarie, Curtea de Apel Bucuresti declara ca acestea din urm[ au fost constituite ilegal.