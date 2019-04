Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea inundatiilor care ameninta locuintele, in conditiile in care ploi abundente au fost anuntate pentru…

- Mii de persoane au fost evacuate din partea centrala a Canadei, iar primarul capitalei, Ottawa, a decretat stare de urgența din cauza creșterii alarmante a nivelului apelor, in urma ploilor torențiale din ultimele zile, relateaza Reuters conform Mediafax.O persoana a murit și peste 900 au…

- Rauri si fluvii au iesit din matca si au inundat gradini, case si strazi in provincia canadiana Quebec (sud-est), unde 1.500 de persoane au fost evacuate incepand de sambata, iar 600 de militari au fost desfasurati pe teren pentru a le veni in ajutor, relateaza Euronews potrivit news.ro.Intreaga…

- In estul Canadei, mai ales in provincia Quebec, a fost declarata sambata starea de alerta maxima, iar armata a inceput sa desfasoare intariri in conditiile in care mai multe rauri au iesit din matca, autoritatile temandu-se ca in urmatoarele zile vor avea loc inundatii catastrofale, asemeni celor…

- In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost aprobata lista punctelor critice de apa din județul Maramureș care necesita executarea cu prioritate a lucrarilor de aparare impotriva inundațiilor necesare pentru protecția și reducerea riscurilor asociate asupra populației,…

- Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA. Serviciile de interventie in caz de dezastre…

- Potrivit MAE, sunt prognozate temperaturi extrem de scazute (-30 C°) si inghet, in special in provinciile Saskatchewan, Manitoba, Quebec si Ontario (inclusiv zona Toronto). In provincia Quebec sunt prognozate si furtuni de zapada. De asemenea, sunt anuntate depuneri de gheata si polei, care…

- Faptul ca au existat foarte multe apeluri la 112 pentru a semnala situatiile legate de vremea rea a creat o stare de pericol, putand duce la un blocaj al numarului de urgenta si de aceea s-a decis trimiterea de mesaje catre populatie prin sistemul RO-Alert, a precizat duminica purtatorul de cuvant…