Consilierul general social-democrat Orlando Culea a anuntat ca a lansat o petitie in care solicita conducerii PSD initierea "urgenta" de alegeri in Organizatia Bucuresti, considerand ca demiterea Gabrielei Firea "este o necesitate".

"Aceasta petitie este scrisa si semnata de mine, e initiativa mea prin care solicit de urgenta conducerii PSD sa organizeze alegeri la nivelul Organizatiei PSD Bucuresti pentru schimbarea actualei conduceri, intrucat consider ca este afectata imaginea partidului prin actiunile pe care primarul general le-a intreprins (...). Eu nu sunt dispus ca partidul sa…