Primarul Brăilei: Suntem pe primul loc pe ţară, cu cel mai mic număr de persoane asistate social 'In momentul de fata, avem doar 33 de persoane asistate social, cu drept de munca, in municipiul Braila, fata de 64 anul trecut. La numarul populatiei din municipiu, a avea doar 33 de peroane asistate social noi consideram ca este o performanta atat pentru administratie, cat si pentru cei care, in loc sa astepte ajutorul social, trebuie sa-si gaseasca un loc de munca. Nu ne-a fost usor sa se ajunga la aceasta cifra, dar noi consideram ca partea sociala trebuie sa se indrepte catre elevi, studenti, pensionari, persoane cu dizabilitati si mai putin catre cei care au posibilitatea sa munceasca.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

