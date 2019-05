Primarul a interzis bârfele. Cine nu va respecta legea riscă amendă şi muncă în folosul comunităţii Se pare ca vara locuitorii au obiceiul sa se adaposteasca de arsita sub coroanele arborilor si sa se dedea la irezistibila activitate de a povesti intamplari despre vecinii lor si de a recepta si raspandi zvonuri despre scandalurile financiare si sentimentale din localitate. Cam ca peste tot unde exista comunitati umane, am putea spune.



Insa in Binalonan se ajunge de multe ori la dispute serioase, fiind nevoie de interventia consiliului local pentru aplanarea situatiei. "Sunt mai multe tipuri de barfe, insa cele mai raspandite cazuri aici sunt despre conflicte legate de proprietate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

