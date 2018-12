Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita in avans de elevii Colergiului Elevii Colegiului National “Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Peste 1.200 de lucaciști, sub indrumarea profesorilor Anca Bodnar, Daniel Burzo și Adrian Șovago, s-au adunat in curtea colegiului azi, la 100 de ani de la Unirea Romaniei…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca a luat o decizie cu privire la abonamentele Timpark. Asta in condițiile in care, in aceasta toamna, era o discuție ca acestea sa nu mai fie valabile in centrul Timișoarei. Edilul a declarat ca abonamentele vor…

- Povestea blocului de Centenar a ieșit la iveala in cursul saptamanii trecute, cand tion.ro a vorbit și cu administratorul care a avut ideea sa celebreze 100 de ani de la Marea Unire. Va reamintim, odata cu reabilitarea parții exterioare a imobilului, Stan Cucaila a decis sa sarbatoreasca și Centenarul…

- Daca ajungi in Calea Buziașului din Timișoara și ridici puțin privirea, este imposibil sa nu remarci blocul vopsit in culorile drapelului Romaniei, deși nu este chiar la strada principala. Nuanțele țipatoare sar imediat in ochi, chiar daca imobilul are inca schela pe el. Stan Cucaila a vrut…

- Societatea de Transport Public Timișoara a revenit, din septembrie, la programul normal, dupa cel de vara. Pe unele linii au fost suplimentate mijloacele de transport, dar oamenii se plang ca tot nu sunt suficiente și ca uneori așteapta prea mult in stații. Anul acesta au fost puse…

- Primarul Nicolae Robu a descins luni cu subalternii din primarie și cu polițiștii locali in Traian, dupa incendiul provocat de vinerea trecuta chiar la o casa in care are locuințe și municipalitatea și in care locuiau doua familii care trebuiau evacuate de primarie. Mai-marii din primarie…

- Unul dintre marile proiecte ale Primariei Timișoara despre care nu se mai aude nimic de ceva vreme este Pasajul Solventul. Municipalitatea nu are insa tot terenul in zona pentru a se putea apuca de treaba. In urma cu un an, primarul anunța ca s-ar fi ințeles cu proprietarul și problema era…

- Autoritațile locale susțin ca au facut investiții pentru ca noul an școlar sa inceapa in condiții cat mai bune in multe școli din oraș. La unele unitați de invațamant au fost amenajate sali noi de clasa, iar la Școala Generala nr. 30 din Soarelui elevii vor invața in cateva „containere”,…