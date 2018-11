Stiri pe aceeasi tema

- Prețul graului a crescut constant in luna octombrie, fapt care ii avantajeaza pe fermierii care au depozitat cerealele și care vor obține astfel un preț mai bun. Daca la recoltare și pe perioada verii, fermierii au negociat un preț mediu de 60-70 de bani/kg, cererea mare și oferta in scadere a facut…

- Comisia Europeana va finanța cu 172,5 milioane euro din bugetul agricol al UE promovarea, in Europa și in lume, a produselor agroalimentare ale UE, a anunțat Comisia Europeana, potrivit Agroinfo. Astfel, in urmatorii trei ani vor fi derulate 79 de campanii, vizand o gama larga de produse precum lactatele,…

- In cadrul lucrarilor Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala, unde s-a discutat despre viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), a fost luat in discuție și statutul fermierilor care beneficiaza de subvenții din fonduri europene. A fost subliniat faptul ca, in prezent, o buna parte din fonduri ajung…

- Incepand cu anul 2019, APIA nu va mai plati fermierilor subvenția pe pașune decat in condițiile in care pe aceste suprafețe vor fi efectuate și respectate amenajamentele pastorale, primariile fiind chemate sa intocmeasca documentații in acest sens. Fermierii trag insa un semnal de alarma in privința…

- Nu toți fermierii romani vor fi pe listele de avans la subvențiile, aferente campaniei 2018. In aceasta situație se afla crescatorii de bovine, care nu vor beneficia de avans din subvenții, anunța APIA. Astfel, fermierii, care au solicitat, pentru anul 2018, sprijinul cuplat pentru vaci de lapte și…

- Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din mai multe județe avertizeaza crescatorii de oi și/sau de capre asupra pericolului pestei micilor rumegatoare, boala care impune sacrificarea oilor și caprelor. Fermierii sunt atenționați sa nu cumpere niciun animal sau vreun…

- Ministerul Agriculturii va elabora un proiect de act normativ pentru stabilirea mecanismului privind despagubirile ce se vor acorda in cazul pestei porcine africane, proiect ce va ajunge pe masa Guvernului, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar…

- Cercetatorul Costel Vanatoru de la Statiunea de cercetari legumicole Buzau a semnalat ca anul 2018 a fost unul problematic pentru legumicultura, cel mai greu din ultimele trei decenii, cu extinderea la nivel national a unui daunator imun la toate insecticidele, denumit „tuta absoluta”. Vanatoru sustine…