Primariile ar putea fi obligate sa angajeze tineri defavorizati pentru o perioada de doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt „bune sau nu“.

- „Cred ca pedeapsa cu moartea este puțin pentru anumite infracțiuni. Ma va costa mult ceea ce spun acum, dar imi asum”, a spus, marți seara, premierul MIhai Tudose, la Antena 3. El a precizat ca se refera la ”cei care nenorocesc un copil sau iau o viața, pentru ca ii vezi zambind!”. ”Cred ca pedeapsa…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori, in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau…

- Legea Split TVA intra in vigoare. Klaus Iohannis a promulgat in urma cu putin timp aceasta lege. Potrivit proiectului, sunt obligate sa treaca la split TVA doar companiile in insolventa si cele cu datorii la plata TVA. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c.,…

- Colindatorii au dat buzna astazi la institutiile de stat. Mai multe cete au mers la Guvern, Parlament dar si la Primaria Capitalei si au urat oficialilor un an roditor si multa sanatate. La randul lor, autoritatile i-au rasplatit cu dulciuri, colaci dar si bani.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a transmis o scrisoare deschisa adresata buzoienilor, in prag de sarbatori. Ciolacu vorbeste despre realizarile anului 2017, dar si despre planurile pentru anul 2018. “Dragi buzoieni, A trecut un an de cand, datorita increderii dumneavoastra, am reușit sa trimitem in Parlament…

- Dragi buzoieni, A trecut un an de cand, datorita increderii dumneavoastra, am reușit sa trimitem in Parlament și, mai apoi, in Guvern o echipa puternica de buzoieni care sa susțina cu toata energia dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului [...] citește mai mult Post-ul Vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Republica Moldova a trecut cu succes de ședința Cosiliului de Directori a Fondului Monetar Internațional, a anunțat speakerul Andrian Candu, care a adus mulțumiri colegilor din Parlament pentru munca depusa."Noi am trecut cu succes de ședința Consiliului de Directori a FMI.

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizație de vacanța, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgența privind…

- 77% dintre romani declara ca nu au incredere in Parlament. Procentul scade la 75% in cazul celor care nu au incredere in Guvern. Sunt cifrele oficiale, inregistrate de cea mai noua editie a Eurobarometrului Comisiei Europene.

- Oamenii din Zahoreni sunt foarte mandri de satul lor. Ei au sarbatorit 440 de ani de la prima atestare documentara a localitatii. Cu mesaje de felicitare au venit si oaspeti din Guvern si Parlament, care au avut mai multe suprize.

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- În Moldova ar putea fi introdusa o minivacanta de Anul Nou. Astfel, în fiecare an, perioada între 31 decembrie si 2 ianurie ar putea fi declarate drept zile libere, scrie publika.md Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de catre Ministerul Sanatatii, Muncii…

- OUG 79 a fost adoptata de Guvern pe 8 noiembrie, una dintre principalele prevederi fiind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, o masura intens contestata de sindicate, de mediul de afaceri si de partidele de opozitie.

- Ordonanța de guvern majorase, cu aplicare din ianuarie, plafonul sub care firmele aplica impozitul pe cifra de afaceri, de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, și eliminase opțiunea de ieșire de la regimul microintreprinderilor prin majorarea capitalului social, scrie profit.ro. Citeste…

- Lista contavențiilor pentru care inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societațile sa remedieze problemele într-un anumit interval de timp a fost eliminata din proiectul Legii

- Instituțiile de stat și companiile private cu mai mult de 50 de salariați vor fi obligate sa angajeze un expert sau un tehnician in egalitate de șanse, potrivit unui proiect de lege care a trecut de Guvern și urmeaza sa ajunga la Parlament.

- Comisiile de buget si juridica reunite ale Camerei Deputatilor au decis, luni, modificarea Legii prevenirii savarsirii de contraventii, astfel incat regimul contraventiilor care intra sub incidenta acestui act normativ va fi stabilit prin Hotarare de Guvern."S-a decis ca acest corp al legii…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul, sunt in Parlament. (...) Eu m-am uitat si eu la televizor aseara. Eu n-am vazut vreo palma din aia mare cu fiscalitatea", a afirmat premierul. Mihai…

- Premierul Mihai Tudose spune ca nu se simte vizat de proteste, el spunandu-le luni jurnalistilor ca legile justitiei, precum si Codul fiscal, sunt in Parlament. "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niște…

- Avocatul liberal Cristian Niculescu Tagarlas considera ca situatia din justitia romaneasca este foarte grava, in contextul raportului MCV. Acesta afirma ca magistratii sunt atacati pentru a se pune in discutie credibilitatea hotarailor judecatoresti si ca avem in momentul de fata un conflict institutional…

- Avocatul liberal Cristian Niculescu Tagarlas considera ca situatia din justitia romaneasca este foarte grava, in contextul raportului MCV. Acesta afirma ca magistratii sunt atacati pentru a se pune in discutie credibilitatea hotarailor judecatoresti si ca avem in momentul de fata un conflict institutional…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat joi ca este necesar sa se faca lobby serios pentru o finanțare adecvata in vederea trecerii la crearea structurii Avocatul Copilului. "Va trebui sa facem (...) un lobby serios la Guvern și la Parlament pentru a avea și o finanțare…

- Președintele Igor Dodon continua sa creada ca cea mai buna soluție pentru soluționarea diferendumului transnistrean este federalizarea R. Moldova. Pentru ca Tiraspolul sa accepte aceasta soluție, Dodon le promite separatiștilor ca vor avea propriul președinte, parlament, guvern, dar și drapel. „Toți…

- In Gara Oradea a ajuns marti, 14 noiembrie 2017, un vagon modernizat la standarde inalte. Este vorba despre un vagon de clasa a II-a, modernizat pe banii sindicatului la Uzinele Grivita, care a sosit la Oradea in componenta trenului IR 1741 Bucuresti Nord – Satu Mare. „Nu ma asteptam la astfel…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul DNA. Procurorii au in lucru mai multe dosare care il vizeaza pe liderul social-democrat. Mai mulți susținatori, printre care și lideri ai PSD l-au așteptat pe Dragnea in fața sediului DNA. UPDATE 2: La intrarea in sediu, Liviu Dragnea nu a dorit sa faca declarații. UPDATE…

- Imprumuturile vor fi acordate inclusiv pentru a acoperi corecțiile financiare impuse de UE pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Banii vor fi folosiți și pentru acoperirea costurilor de furnizare a energiei termice in sezonul rece, informeaza profit.ro.Imprumuturile…

- Este vorba de perioada 2010-2012, cand presedinte de Consiliu Judetean era Liviu Dragnea. Pana acum, zeci de functionari de la prefectura Teleorman au fost audiati la inceputul saptamanii de DNA. Liviu Dragnea se va prezenta, la Direcția Naționala Anticorupție, luni. Ingrid Mocanu, fost director…

- "Am avut audierea domnului Dumitru Iliescu. Domnia sa a dorit sa fie ultima. Mai sunt elemente care sunt de lamurit. (...) In mare a facut o serie de referiri. Unu — spunea ca in cazul Voicu (n.r. fostul senator Catalin Voicu) are probe ca s-a solicitat arestarea domnului Voicu și ca domnul Coldea…

- Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli, pe piata interna sau la export, se va face pe baza unor contracte de vanzare stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producatorii agricoli. Masura este inclusa intr-o ordonanța de urgența adoptata miercuri…

- „Referitor la intrebarea pe care mi-ați pus-o in ședința de Guvern de saptamana trecuta daca REVISAL este pregatit astfel incat sa poata sa suporte modificarea contractelor individuale de munca de la data de 1 ianuarie. Am facut toate verificarile necesare, sistemul informatic este pregatit. In perioada…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri va avea loc sedinta de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat, vor fi facute...

- Intrebat la Parlament de ce s-a amanat ședința de Guvern de luni, Paul Stanescu a raspuns: "Pentru ca am avut foarte multe discuții pe aceasta tema, Codul fiscal este un lucru foarte important". "Sigur ca am avut discuții cu specialiști in coaliție și pana la urma am cazut de acord cu o anumita…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marti, ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus adoptarii pachetului de masuri fiscale. Intrebat daca premierul Tudose s-a opus, in cadrul intrevederii de luni, de la Vila Lac, adoptarii pachetului fiscal, Dragnea a raspuns: „Nu”. Liderul PSD a…

- Judecatorii noi numiti în functie ar putea avea mandat unic, valabil pâna la vârsta de pensionare. Modificarea este propusa de seful de la Justitie, Vladimir Cebotari, si va fi examinata de Guvern, transmite publika.md În prezent, conform articolului 116 din Constitutie,…

- Duminica, 5 noiembrie, sunt organizate noi proteste în Bucuresti. "Duminica ne strângem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam în mars, catre Casa Poporului." potrivit paginiei de Facebook "Corupția ucide".

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca nu a vazut noul pachet de legi ale Justiției înaintat de PSD în Parlament, însa a ținut sa precizeze ca în proiectul ministrului Tudorel Toader procurorii și judecatorii

- Proiectul de buget pentru 2018 ar urma sa fie depus la Parlament in luna noiembrie și, cel mai probabil, adoptat la finele aceleiași luni sau in primele zile ale lunii decembrie, a declarat luni seara președintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat, deja, de saptamâna trecuta și…

- „Vreau sa va anunt ca de ieri prima cantitate de vaccin gripal a fost livrata in tara si este direct livrata la directiile de sanatate pulblica, asa ca vaccinarea antigripala poate incepe. Contractul pentru cantitatea care este necesara pe tot anul la vaccin antigripal urmeaza sa fie semnat pana…

- Este vorba despre inițiativa comuna a profesorului univ. dr. Radu Balanescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale a Romaniei și a profesorului univ. dr. Sorin Campeanu, președintele Consiliului National al Rectorilor, președintele in exercițiu al Fancofoniei, organizație mondiala ce reunește nu…

- Sa ne fie clar: Tudose este politistul bun, Dragnea – politistul rau. Scopul lor este insa acelasi, doar metodele diferite. Dragnea, care are o problema personala urgenta de rezolvat, vrea ca legile Justitiei sa fie votate cat mai repede, printr-o demonstratie de forta in Guvern sau in Parlament impotriva…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat sa fim nerealisti“, a spus Dragnea la finalul sedintei coalitiei…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat ca fim nerealisti”, a spus Dragnea. El a explicat…

- Codul Rutier prevede ca, în caz de ninsoare, autovehiculele trebuie sa fie echipate cu cauciucuri de iarna, fara a se preciza o perioada anume din an pentru aceasta obligatie. Ordonanta de Guvern 5/2011 prevede ca purtarea anvelopelor de iarna este obligatorie din momentul în care…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, in contextul in care sambata, 14 octombrie, in București va avea loc marșul “Impreuna pentru siguranța femeilor”, ca elaborarea de politici publice care sa combata agresiv și eficient flagelul violenței in familie trebuie sa devina o prioritate…