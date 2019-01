Primarul comunei Alexandru Ioan Cuza, Baciu Vasile Corneluș are trecut in CV doar absolvent al Liceului Agricol Podu Iloaiei. Asta chiar daca acum la 50 de ani este inscris in anul doi la Universitatea Danubius Galați, la facultatea de drept. Iar in urma cu doi ani a terminat postliceala de asistent farmacie. Primarul susține ca a fost nevoit sa munceasca mult, iar asta l-a facut sa nu aiba posibilitatea de a urma o facultate in tinerețe. „Eu am facut liceul economic, iar dupa am optat pentru asistent farmacist și am terminat acum doi ani. Liceul l-am facut la seral, la Podu Iloaiei in 1993. Am…