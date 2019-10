Primarii obligați să doteze școlile cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor Primarii obligați sa doteze școlile cu recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Proiectul de lege referitor la colectarea selectiva a deșeurilor in școli a fost adoptat saptamana trecuta de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala. Autoritațile locale vor trebui sa doteze unitațile școlare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Astfel, primarii vor fi obligați sa ia masuri astfel incat in fiecare sala de clasa, laborator, cabinet, biblioteca sau sala de sport sa existe pubele special inscripționate corespunzator pentru selectarea deșeurilor pe patru fracții,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

