Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Avram susține ca Viorica Dancila va ramane premierul Romaniei pana in anul 2020 cand vor urma alegerile parlamentare și infirma toate zvonurile potrivit carora ar urma sa fie data afara din Executiv. ''In permanența apare cate un scandal. Cel cu premierul Viorica Dancila a fost unul…

- Recent, Consiliul fiscal atragea atentia ca "anvelopa salariala in sectorul public este deja din 2018 la maxime istorice si se situeaza deasupra cifrei de la nivelul UE28 (10,8- din PIB dupa standarde ESA2010 fata de 9,9- din PIB la nivelul UE28...), in conditiile in care veniturile fiscale din Romania…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscală pentru persoanele juridice - a rămas că discutăm în Guvern în cursul lunii mai şi o să prezentăm…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. "In coalitie,…

- Primarii vor avea la dispoziție un fond special de 10 miliarde de euro din care pot sa primeasca finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine...

- Joi, 4 aprilie 2019, la sediul Consiliului Județean Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a convocat toți primarii din județ la o ședința in care au fost prezentate principalele coordonate ale programului, avantajele, dar și condițiile generale și domeniile pentru…

- Edilii mai multor comune din Dolj au inceput campania electorala prin montarea unor bannere de mari dimensiuni pe cladirile unitatilor de invatamant. Mai multe fotografii au fost postate pe retelele de socializare si comentariile nu au intarziat sa apara. "In poze puteti vedea maretele realizari pesediste!…

- "Nu neaparat toti sunt nemultumiti, haideti sa nu exageram, ca, totusi, sunt niste bugete bune. Sigur ca trebuie facute anumite corectii si eu cred ca la nivelul conducerii partidului si la nivelul Guvernului in primul rand se va lua o decizie ca la rectificarea urmatoare de buget localitatile, UAT-urile…