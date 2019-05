O turista venita din afara tarii a sfarsit pe munte, in Alba

Sfarsit tragic pentru o turista din Ungaria, aflata la Rimetea, in Piatra Secuiului. Femeii in varsta de 50 de ani i s-a facut rau pe munte, iar in ajutorul sau au intervenit salvatorii din judetul Alba. S-a incercat resuscitarea turistei, insa din pacate nu a fost chip ca echipa… [citeste mai departe]