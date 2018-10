Stiri pe aceeasi tema

- In urma aparitiei mai multor inregistrari in care senatorul Adrian Tutuianu ii critica pe mai multi ministri, dar si pe liderul Liviu Dragnea, primarii PSD din judetul Dambovita au semnat o scrisoare deschisa de sustinere.

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat cand iși numea colegii din PSD ”maimuțe”! Liderul PSD a declarat, la Romania TV, ca tot ce a spus a fost in diferite intalniri cu primarii și consilierii locali din Dambovița.”Vad ca se ocupa alții de mine, nu poți sa mai ai nicio certitudine ca ce spui intr-o…

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu a anuțat pe pagina sa de facebook ca va cere excluderea din partid a deputatului Post-ul Schimb de replici la Antena 3 intre Țuțuianu și Radulescu! Se vor cere excluderi, demisii și daune in instanța apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca cei 29 de primari social-democrați din județ nu sunt de acord cu cererea de demisie a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și s-a declarat convins ca aceeași poziție o va avea și BPJ al partidului, potrivit…

- Apar primele decizii ale organizațiilor județene ale PSD dupa scandalul de ieri, cauzat de publicarea in presa a scrisorii redactate și semnate de social - democrații Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, dar și reformarea partidului.O…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut vineri discutii informale prelungite cu „cei mai importanti” lideri ai partidului, carora le-a cerut „sa nu faca jocul lui Iohannis” la sedinta CExN al partidului care se va desfasura sambata, la Neptun, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca gestul primarului din Pucioasa, care a semnat initiativa „Fara penali in functii publice” este „inacceptabil” si „de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului PSD”, actiunea primarului urmand sa fie analizata in partid.