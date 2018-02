Stiri pe aceeasi tema

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- Eugen Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte de presa, ca premierul Viorica Dancila a decis miercuri amanarea depunerii Formularului 600 pana pe data de 15 aprilie si a mentionat ca pana la acest termen contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul, chiar daca acest…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Este oficial. Ministerul Finantelor pregateste o ordonanța de urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Anuntut a fost facut marti dimineata, de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, Declaratia 600 nu isi are rostul. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, informeaza Mediafax.Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocratiei, predictibilitatea…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune.Intrebat daca are mana libera sa adopte ce masuri doreste la…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, care va fi inlocuit cu Eugen Teodorovici in Guvernul Dancila, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca decizia a fost una politica si i-a urat succes colegului sau care va prelua portofoliul. Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88%…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a chiar dat inainte de Craciun un ordin de ministru pe care si l-a modificat a doua zi printr-un alt ordin. Efectul acestei miscari bizare este ca unele plati asteptate de antreprenori in programul Start Up Nation, dar si in alte programe de finantare a IMM-urilor din…

- Un amendament la proiectul legii bugetului, votat vineri de comisiile parlamentare reunite de buget-finante majoreaza cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale, de la 71,5% la 100%. Astfel se compenseaza diminuarea cotei de impozitare a impozitului pe venit de la 16%…

- Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale mici vor fi afectate negativ de un amendament adoptat, vineri seara, in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, sustine Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice. 'Afectati bugetele tuturor UAT-urilor mici, a marii majoritati a UAT-urilor, prin…

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…

- In cadrul intalnirii, la care a participat și vicepremierul Marcel Ciolacu, primarii s-au declarat mulțumiți de bugetele alocate, potrivit surselor citate. Dupa aceasta discuție, șeful Executivului a intrat intr-o intalnire cu reprezentanții Bancii Mondiale, in care se discuta despre autostrazi,…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca a fost amanata elaborarea unui raport privind OUG de modificare a Codului Fiscal, deoarece au fost propuse foarte multe amendamente. „Astazi nu vom emite un raport, pentru sunt foarte…

- Presedintele Comisiei de Buget-Finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, inca o amanare a raportului pe controversata ordonanta modificare a Codului Fiscal. Asta in conditiile in care oricum normele de aplicare ale OUG sunt inca in lucru la Ministerul de…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce aceștia au susținut, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.

- Raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, amanat de amendamente Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca a fost amanata elaborarea unui raport privind OUG de modificare a Codului Fiscal, deoarece au fost propuse foarte…

