Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile Teritoriale de Plați și Inspecție Sociala vor prelua achitarea indemnizațiilor și tuturor plaților catre persoanele care se incadreaza intr-un grad de handicap, conform unui proiect de Hotarare de Guvern, postat in dezbatere publica pe pagina Ministerului Muncii. De asemenea, se prevede ca…

- Cand UE plateste pentru hramul comunei Primarul din Baltati s-a descurcat cu cheltuieli minime: „Dintotdeauna, comuna Baltati si-a organizat ziua numai din sponsorizari. " Vasile Astefanei ne-a dezvaluit secretul prin care bugetul Consiliului Local ramane practic neatins: „Noi avem un proiect cu finantare…

- „Persoanele care, in conformitate cu Certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevazut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile…

- Premierul Viorica Dancila nu a putut pronunța corect cuvântul SIDA și a spus joi în debutul sedintei de Guvern ca vor primi un spor de 15% la salariu și persoanele cu un certificat de încadrare în grad de handicap ”SIVA”. ”De…

- Persoanele incadrate in gradul de handicap grav sau in gradul de handicap accentuat, platite din fonduri publice vor beneficia de sporul de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare,

- Primarii din judetul Buzau au avut ocazia sa-si spuna problemele in fata conducerii judetene a PSD. Primarii social-democrați s-au intilnit cu parlamentarii PSD de Buzau si cu presedintele organizatiei judetene, deputatul Mrcel Ciolacu, cu care au avut discutii informale pe marginea recentei rectificari…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Darabani - județul Botosani au depistat zece cetațeni pakistanezi si indieni care incercau sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza au fost preluate de autoritatile statului vecin, in baza acordului de readmisie,…

- Blocaj financiar la mai multe primarii din județul Iași. La sfarșitului anului aveau in cont bani de la Uniunea Europeana pentru proiecte de dezvoltare, iar in ianuarie 2018 s-au trezit ca nu mai primesc bani de la Guvern din cotele de TVA defalcate.