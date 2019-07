Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, in municipiul Iasi, intra in vigoare noile masuri dispuse de Comitelul Local de Situatii de Urgenta in cazul situatiilor de canicula. Intr-un comunicat de presa emis de Primaria Iasi, se precizeaza ca intre orele 10 – 20, pe raza localitatii, se interzice circulatia autovehiculelor…

- Direcția de Asistența Sociala din subordinea Consiliului Local Sibiu continua programele de sprijinire a victimelor violenței domestice din municipiul Sibiu. Un pas in acest sens il constituie și inființarea unei linii telefonice gratuite la care pot apela persoanele in cauza pentru a semnala actele…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca se va schimba legea adopțiilor pentru ca procesul sa nu mai fie atat de complicat, iar formalitațile legale sa nu mai dureze atat de mult.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru…

- Primaria Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistența Sociala și Medicala sprijina inițiativa Fundației Regala Margareta a Romaniei, care pune la dispozția persoanelor de varsta a treia Telefonul Varstnicului. Prin acest proiect se raspunde nevoilor persoanelor varstnice prin programe sociale menite sa aline…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut duminica masuri urgente din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pe fondul videoclipului, devenit viral, in care un pacient aflat pe o targa este lovit cu un baton de parizer…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut duminica masuri urgente din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pe fondul videoclipului, devenit viral, in care un pacient aflat pe o targa este lovit cu un baton de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta se intruneste marti, 28 mai 2019, im sedinta extraordinara:Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte:Punctul 1. Planul judetean de masuri pentru gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului cald 2019Ca in fiecare an, in aceasta perioada se intocmeste…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat da asigurari ca sunt suficiente echipe mobilizate, gata sa intervina in cazul in care sunt semnalate situatii grave din cauza vremii nefavorabile. Raed Arafat a facut si cateva recomandari pentru cei care sunt surprinsi de fenomene meteo…